मेरे पास जापानी मम्मी-पापा भी हैं... फ्लाइट में एक हेल्प से कैसे इंडियन Google साइंटिस्ट को मिला दूसरा परिवार? रुला देगी ये कहानी

Japanese Family Story: साल 2019 में गूगल रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट राज डाबरे जापान से भारत की लंबी फ्लाइट में सफर कर रहे थे. वह उस समय तेज फ्लू से उबर रहे थे और काफी कमजोर महसूस कर रहे थे. उनकी सीट के बगल में 70 के दशक में एक बुजुर्ग जापानी कपल बैठा था. अचानक राज ने देखा कि उस कपल के पुरुष सदस्य फ्लाइट अटेंडेंट से अपने इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को लेकर बात करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं.

राज डाबरे ने कैसे मदद की?

राज पहले जापान में काम कर चुके थे और उन्हें जापानी भाषा अच्छी तरह आती थी. उन्होंने तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की और जापानी सबटाइटल सेट कर दिए. यह छोटी सी मदद कुछ सेकंड में हो गई, लेकिन इसी से बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे दोनों के बीच घंटों की बातें हुईं और पता चला कि वह कपल राज के जापान वाले घर से सिर्फ 20 मिनट की साइकिल दूरी पर रहता है.

वह रिश्ता आगे कैसे बढ़ा?

फ्लाइट से उतरने से पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राज को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और संपर्क में रहने के लिए कहा. शुरुआत में राज थोड़े हिचकिचाए, लेकिन उनके असली पिता ने उन्हें उस कॉल को करने के लिए प्रोत्साहित किया. उस एक फोन कॉल ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया. इसके बाद वह कपल राज को बार-बार अपने घर बुलाने लगा और उन्हें अपने परिवार की तरह अपनाने लगा.

Story time! I have a Japanese mom and dad! In 2019, I was on my flight back to India and unfortunately I was recovering from a bad bout of influenza. I had cough in my inner ear and that led to vertigo every time I moved my position. Unfortunately I couldn't cancel so I… https://t.co/DpxdrtsW0N pic.twitter.com/HE9UpdLYhM — Raj Dabre (@prajdabre) January 25, 2026

कोविड के दौरान यह रिश्ता कितना अहम बना?

कोविड-19 के दौरान जब दुनिया भर में लोग अकेलेपन से जूझ रहे थे, तब यह जापानी कपल राज के लिए एक भावनात्मक सहारा बन गया. उन्होंने उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और हर तरह से साथ खड़े रहे. धीरे-धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि राज उन्हें अपने ‘जापानी मम्मी-पापा’ कहने लगे. कुछ समय बाद राज के असली माता-पिता भी जापान गए और उनके जापानी माता-पिता से मिले. यह मुलाकात दोनों संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत पल बन गई. यह दिखाता है कि रिश्ते खून से ही नहीं, दिल से भी बनते हैं.

शादी में जापानी पिता की भूमिका क्या रही?

साल 2023 में जब राज की चर्च में शादी हुई, तो उनके जापानी पिता भारत आए और इस शादी में गवाह बने. यह पल इस रिश्ते की गहराई को दिखाता है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति अब परिवार का हिस्सा बन चुका था. राज ने यह कहानी एक्स पर शेयर की, जिसके बाद लोग भावुक हो गए. किसी ने लिखा कि सुशी और समोसे के साथ यह दोस्ती चलती रहे, तो किसी ने इसे बेहद दिल को छू लेने वाली कहानी बताया. कई यूजर्स ने कहा कि सम्मान और विनम्रता से ही ऐसे रिश्ते बनते हैं.