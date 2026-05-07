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चलती गाड़ी से दूल्हे ने अनजान विदेशियों को दिया शादी का कार्ड, दरियादिली ने जीता लोगों का दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय दूल्हा सफारी पर निकले इटालियन पर्यटकों को चलती गाड़ी से अपनी शादी का कार्ड देता नजर आ रहा है. जानिए इस दिल छू लेने वाली घटना का पूरा सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 09:02 AM IST
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चलती गाड़ी से दूल्हे ने अनजान विदेशियों को दिया शादी का कार्ड, दरियादिली ने जीता लोगों का दिल

Indian Wedding Invitation: भारत को अपनी अनूठी संस्कृति और 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो इस बात को सौ फीसदी सच साबित करता है. भारत के एक धूल भरे सफारी वाले रास्ते पर कुछ इटालियन टूरिस्ट घूम रहे थे कि तभी एक चलती हुई सजी-धजी गाड़ी उनके पास आकर रुकी. गाड़ी की खिड़की से खुद दूल्हा मुस्कुराते हुए बाहर निकला और उसने विदेशी मेहमानों को अपनी शादी का कार्ड थमा दिया. इस खूबसूरत पल का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सफारी के रास्ते पर अचानक बदला नजारा

यह पूरी घटना तब हुई जब इटली के बोलोग्ना की रहने वाली मिरेला क्रिस्टीना मुरारियू अपने दोस्तों के साथ भारत में एक सफारी ट्रिप का आनंद ले रही थीं. चारों तरफ धूल, हवा और एड्रेनालाईन का माहौल था. इसी दौरान उनकी गाड़ी एक सजी-धजी शादी वाली कार के पास से गुजरी. कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसी कार ने हॉर्न बजाया और उनकी गाड़ी के समानांतर आकर रुक गई.

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दूल्हे ने चलती गाड़ी से दिया शादी का कार्ड

मिरेला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कार की खिड़की से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्कान के साथ खुद दूल्हा बाहर निकला. उसने बिना किसी हिचकिचाहट या औपचारिकता के विदेशी सैलानियों की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दे दिया. दूल्हे के चेहरे की खुशी और यह अनोखा अंदाज देखकर विदेशी मेहमान पूरी तरह से हैरान रह गए.

 

 

विदेशी महिला ने लिखा बेहद इमोशनल पोस्ट

इस अद्भुत अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मिरेला ने लिखा कि भारत में कोई औपचारिकता नहीं है और न ही कोई दीवारें हैं. यहाँ के लोगों की मेहमाननवाज़ी बेहद शुद्ध और दिल जीतने वाली है. उन्होंने आगे लिखा कि हम भारत में सिर्फ पर्यटक बनकर आए थे, लेकिन इस एक मुलाकात ने हमें शादी का 'गेस्ट ऑफ ऑनर' बना दिया. भारत को सिर्फ घूमा नहीं जाता, बल्कि इसे जिया जाता है.

इंटरनेट पर वीडियो ने मचाया तहलका

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के बाद से अब तक 10 लाख (1 मिलियन) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने इस पर प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए हैं. लोग भारतीय दूल्हे की इस सादगी और खुले दिल के व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा खूबसूरत नजारा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है.

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यूजर्स बोले- 'शादी में जरूर जाना'

वीडियो के कमेंट सेक्शन में भारतीय यूजर्स विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए लिख रहे हैं कि यह एक 'Big Fat Indian Wedding' का कार्ड है और उन्हें इस शादी में जरूर शामिल होना चाहिए. यूजर्स का कहना है कि अगर वे इस शादी में जाएंगे तो उन्हें लाइफटाइम का एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे. यह वीडियो साबित करता है कि दोस्ती और अपनापन किसी भी कोने में और किसी भी अजनबी के साथ शुरू हो सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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