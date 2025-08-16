जब भारतीय पति ने बताया क्यों की अमेरिकी पत्नी से शादी, वायरल हुआ कपल का प्यारा वीडियो
जब भारतीय पति ने बताया क्यों की अमेरिकी पत्नी से शादी, वायरल हुआ कपल का प्यारा वीडियो

Indian Husband American Wife: सोशल मीडिया पर एक क्रॉस-कल्चरल कपल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @thekarnes पर शेयर किया गया है, जिसमें अमेरिकी पत्नी कैंडेस कार्न और उनके भारतीय पति अनिकेत दिख रहे हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:04 AM IST
जब भारतीय पति ने बताया क्यों की अमेरिकी पत्नी से शादी, वायरल हुआ कपल का प्यारा वीडियो

Viral Couple Video: सोशल मीडिया पर एक क्रॉस-कल्चरल कपल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @thekarnes पर शेयर किया गया है, जिसमें अमेरिकी पत्नी कैंडेस कार्न और उनके भारतीय पति अनिकेत दिख रहे हैं. अब तक इसे 45 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में एक फॉलोअर ने सवाल किया, “आपने उनसे शादी क्यों की?” और यहीं से शुरू हुई एक दिल छू लेने वाली बातचीत.

यह भी पढ़ें: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

अनिकेत ने क्यों कहा ‘हां’?

कैंडेस ने हंसते हुए अपने पति से पूछा, “अनिकेत, तुमने मुझसे शादी क्यों की?” इस पर अनिकेत ने बड़ी ही सच्चाई और प्यार से जवाब दिया. उन्होंने कहा, “जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत इंप्रेस हुआ. तुम एक टीचर हो, यह बात मुझे बहुत पसंद आई. एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा. तुम हमेशा मुझे अच्छा और आरामदायक महसूस कराती थीं. मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बिताया गया वक्त मजेदार और खूबसूरत होगा. साथ ही मुझे तुम्हारा परिवार भी पसंद आया.”

 

 

परिवार क्यों है खास वजह?

कैंडेस ने मुस्कुराकर बीच में पूछा, “हां, कौन? पापा?” इस पर अनिकेत ने हंसते हुए कहा, “हां, जब मैंने तुम्हारे परिवार से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा. वह बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव लोग लगे. मुझे लगा कि मैं एक अच्छे परिवार के साथ रहना चाहता हूं और शायद यही वजह है कि मैंने शादी की.” कैंडेस ने मजाक करते हुए कहा, “तो मतलब तुमने मेरे पापा की वजह से शादी की.” इस पर दोनों हंस पड़े.

यह भी पढ़ें: पंडित जी हैं या बॉलीवुड एक्टर? शादी के मंडप में मंत्र कम रोमांटिक गाने ज्यादा, मुंह ताकते रह गए दूल्हा-दुल्हन

कैप्शन में क्या लिखा था?

पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, “हमें पता है कि कमेंट का टोन पॉजिटिव नहीं था, लेकिन इसके चलते हमें एक बहुत प्यारा पल मिला. हम अक्सर इस तरह की बातें नहीं करते कि हमने एक-दूसरे को क्यों चुना. लेकिन यह बातचीत हमारे लिए बहुत खास रही.”

इंटरनेट पर कैसी आई प्रतिक्रियाएं?

वीडियो देखने के बाद लोग भी इस कपल के प्यार और सच्चाई से प्रभावित हुए. एक यूजर ने लिखा, “बहुत ही सिंपल और प्यारा, लेकिन गहरा मैसेज.” वहीं किसी ने कैंडेस की तारीफ करते हुए कहा, “अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत.” एक और ने लिखा, “दोनों बहुत पॉजिटिव हैं और साथ में ग्रो कर रहे हैं.” कुछ ने अनिकेत की बातों को प्यार भरा बताते हुए कहा, “वह अपनी पत्नी को दयालु और सुंदर मानते हैं और सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं.”

;