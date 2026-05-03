न घर, न घाट, बस काम ही काम! यूरोप में फंसे भारतीय का छलका दर्द, आपबीती पढ़कर कांप जाएगी आपकी रूह

Indian Immigrant Struggle in Europe: विदेश जाने का सपना आज भी लाखों युवाओं की आंखों में बसता है. अक्सर माना जाता है कि यूरोप या दूसरे देशों में जिंदगी आसान होती है और पैसा भी ज्यादा मिलता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने इस सोच को झटका दे दिया है. एक भारतीय युवक, जो यूरोप में ट्रक ड्राइवर और वेयरहाउस में काम कर चुका है, उसने रेडिट (Reddit) पर अपनी असल जिंदगी की कहानी शेयर की है. इस शख्स ने अपनी जिंदगी का जो Raw और Real चेहरा दिखाया है, उसे पढ़कर विदेशों में बसने की चाह रखने वालों के होश उड़ गए हैं. उसकी बातें सुनकर लोग हैरान भी हैं और सोचने पर मजबूर भी. यह पोस्ट उन लोगों के लिए एक आईना है, जो सोचते हैं कि विदेशी धरती पर कदम रखते ही नोटों की बारिश होने लगती है.

'विदेश में जिंदगी आसान नहीं है'

वायरल पोस्ट में युवक ने साफ लिखा कि भारत में लोग सोचते हैं कि विदेश जाना मतलब आसान पैसा और बेहतर जिंदगी. लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. उसने बताया कि यूरोप में काम करना बेहद कठिन है. ट्रक ड्राइविंग और वेयरहाउस जैसे काम में लगातार शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और आराम का समय लगभग नहीं मिलता. युवक ने अपनी हालत बताते हुए लिखा कि काम के दौरान बैठने का भी समय नहीं मिलता. हर दिन शरीर को उसकी सीमा तक धकेलना पड़ता है. 'आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते… हर दिन शरीर टूट जाता है'. उसने बताया कि इस तरह के काम का असर उसकी सेहत पर भी पड़ने लगा है. पीठ दर्द जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं.

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भारत में था सहारा, यहां सब कुछ अकेले

पोस्ट में युवक ने एक और अहम बात कही. उसने बताया कि भारत में कम से कम एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें परिवार, दोस्त और पहचान होती है. लेकिन विदेश में सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है. वहां न कोई जान-पहचान होती है और न ही तुरंत मदद मिलती है. यही अकेलापन मानसिक रूप से भी भारी पड़ता है.

नई भाषा बनती है सबसे बड़ी चुनौती

युवक ने बताया कि विदेश में काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि भाषा भी एक बड़ी बाधा बन जाती है. नई भाषा सीखने में सालों लग जाते हैं और जब तक भाषा नहीं आती, तब तक हर काम मुश्किल लगता है. रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें भी चुनौती बन जाती हैं. पोस्ट में युवक ने साफ कहा कि वह लोगों को विदेश जाने से रोक नहीं रहा, लेकिन वह यह जरूर कहना चाहता है कि गलत उम्मीद लेकर मत जाओ. उसने लिखा कि विदेश में जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है. इसलिए सोच-समझकर ही फैसला लेना चाहिए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी शेयर किए अनुभव

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. सभी लोगों का कहना है कि यह 100% सही है. लोग सोचते हैं कि जिंदगी आसान है, लेकिन असल में बहुत कठिन है. कुछ यूजर्स ने बताया कि उन्हें भी विदेश में काम करते समय अकेलापन और भेदभाव का सामना करना पड़ा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर स्किल अच्छी हो, तो स्थिति बेहतर हो सकती है. इस पूरी चर्चा में एक बात साफ निकलकर सामने आई. इससे पता चलता है कि सिर्फ देश बदलने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती.

युवाओं के लिए बड़ा सबक

यह वायरल कहानी खासकर उन युवाओं के लिए एक सीख है, जो विदेश जाने का सपना देखते हैं. सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई को समझना भी उतना ही जरूरी है. बिना तैयारी और सही जानकारी के लिया गया फैसला आगे चलकर मुश्किलें बढ़ा सकता है. यह पोस्ट भले ही कुछ शब्दों में लिखी गई हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है. इसने उन लोगों की आंखें खोल दी हैं, जो विदेश को सिर्फ 'सपनों की दुनिया' मानते हैं.

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