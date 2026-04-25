ऑफिस है या ससुराल? बॉस ने पूछा- 'घर कितने में खरीदा' और 'शादी कब है', आईटी कर्मचारी ने खोली पोल

Indian IT Employee Reddit: किसी भी ऑफिस में जब मैनेजर और कर्मचारी की 'वन-ऑन-वन' (1:1) मीटिंग होती है, तो उम्मीद की जाती है कि चर्चा काम और करियर को लेकर होगी. लेकिन एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल के साथ जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया है. एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले इस कर्मचारी ने खुलासा किया है कि उसके बॉस अब काम की जगह उसकी पारिवारिक संपत्ति, घर की कीमत और शादी के प्लान्स को लेकर पूछताछ कर रहे हैं. इस मामले ने सोशल मीडिया पर 'प्रोफेशनल बाउंड्री' और वर्क कल्चर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

ऑफिस में पर्सनल सवालों की बौछार

एक भारतीय आईटी कर्मचारी ने रेडिट पर अपनी परेशानी शेयर करते हुए बताया कि वह 30 साल का है और एक नामी 'WITCH' (बड़ी आईटी कंपनियों का समूह) कंपनी में काम करता है. उसने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से उसके मैनेजर और स्किप-लेवल मैनेजर उससे बेहद निजी सवाल पूछ रहे हैं जिनका उसके काम से कोई लेना-देना नहीं है. कर्मचारी के मुताबिक ये सवाल इतने अजीब थे कि उसे ऑफिस जाने में भी असहज महसूस होने लगा है.

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मैनेजर ने क्या-क्या पूछा?

कर्मचारी ने उन सवालों की लिस्ट भी शेयर की जो उससे मीटिंग के दौरान पूछे गए. मैनेजर जानना चाहते थे कि- 1. उसके परिवार की कुल मंथली इनकम कितनी है? 2. पूरे परिवार की कुल संपत्ति (Net Worth) कितनी है? 3. उसने अपना घर कितने में खरीदा था? 4. उसके अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते कैसे हैं? और 5. वह शादी कब करने वाला है? इन सवालों ने कर्मचारी को अंदर तक हिला दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि कंपनी को उसकी जायदाद से क्या मतलब है.

इस स्थिति से तंग आकर उस शख्स ने सोचा कि वह अपने मैनेजर और कंपनी को टैग करते हुए एक लिंक्डइन पोस्ट लिखे. लेकिन कदम उठाने से पहले उसने इंटरनेट पर लोगों से सलाह मांगी कि क्या भारतीय कंपनियों में यह सब नॉर्मल है? उसने पूछा कि क्या उसे पब्लिकली कंपनी को एक्सपोज करना चाहिए या चुप रहना चाहिए.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने दी चेतावनी

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, इंटरनेट यूजर्स ने उसे सतर्क रहने की सलाह दी. ज्यादातर लोगों का मानना था कि लिंक्डइन पर पोस्ट करना उसके करियर के लिए आत्मघाती हो सकता है. एक यूजर ने लिखा, "वे असल में यह चेक कर रहे हैं कि आपका शोषण करना कितना आसान है, अगर आपकी पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी तो वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे." एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि उसे इन सवालों के गलत आंकड़े बता देने चाहिए और जल्द से जल्द नई नौकरी ढूंढनी चाहिए.

एचआर से शिकायत करने की राय

कई अनुभवी लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह सीधे टकराव के बजाय डिप्लोमैटिक बने. लोगों ने कहा कि उसे अपने मैनेजर से स्पष्ट कहना चाहिए कि उसका परिवार इन जानकारियों को बाहर साझा करने की इजाजत नहीं देता. अगर मैनेजर फिर भी दबाव बनाए, तो उसे एचआर विभाग से संपर्क करना चाहिए और लिखित में अपनी असहजता जतानी चाहिए. वर्कप्लेस पर इस तरह के व्यक्तिगत सवाल न केवल अनुचित हैं बल्कि यह पेशेवर मर्यादा का उल्लंघन भी हैं.