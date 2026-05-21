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अंबानी-अडानी तो अब आए हैं, 1910 में ही इस भारतीय राजा के पास थे 3 प्राइवेट जेट

Indian Maharaja History: आज के अरबपति तो प्राइवेट जेट अब उड़ा रहे हैं, लेकिन पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 1910 में ही 3 निजी हवाई जहाज खरीदकर इतिहास रच दिया था. जानिए भारत के इस सबसे शौकीन राजा की दिलचस्प कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 08:08 AM IST
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अंबानी-अडानी तो अब आए हैं, 1910 में ही इस भारतीय राजा के पास थे 3 प्राइवेट जेट

First Indian To Own Plane: आज के दौर में जब कोई बिजनेसमैन या बॉलीवुड स्टार करोड़ों का प्राइवेट जेट खरीदता है, तो खूब सुर्खियां बनती हैं. सोशल मीडिया पर उनके ठाठ-बाठ की चर्चा होने लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 116 साल पहले, जब दुनिया में विमानन (Aviation) की शुरुआत ही हुई थी, तब भारत के एक राजा ने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे तीन हवाई जहाज खरीदकर सबको हैरान कर दिया था. हम बात कर रहे हैं पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की, जिन्होंने साल 1910 में ही वो कर दिखाया था जो आज के अरबपति कर रहे हैं. वह संभवतः पहले भारतीय और एशियाई थे, जिनके पास खुद के प्राइवेट प्लेन थे.

इंग्लिश चैनल पार करने की वो घटना

बात साल 1909 की है जब फ्रांसीसी विमान चालक लुई ब्लेरियो ने पहली बार हवाई जहाज से इंग्लिश चैनल पार किया था. इस ऐतिहासिक घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. जब इस बात की खबर पटियाला के युवा महाराजा भूपिंदर सिंह को मिली, तो उनके सिर पर भी उड़ने का जुनून सवार हो गया. उन्होंने तुरंत अपने चीफ इंजीनियर को यूरोप भेजा ताकि पटियाला रियासत के लिए बेहतरीन हवाई जहाज खरीदे जा सकें.

यूरोप से आए तीन खास विमान

महाराजा के आदेश पर साल 1910 में यूरोप से तीन विमान खरीदे गए. इनमें दो हेनरी फारमैन बाइप्लेन (Henry Farman biplanes) और एक ब्लेरियो XI मोनोप्लेन (Blériot XI monoplane) शामिल था. यह वो दौर था जब भारत के लोगों ने ठीक से गाड़ियां भी नहीं देखी थीं, लेकिन पटियाला के आसमान में महाराजा के निजी विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे.

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महज 9 साल की उम्र में बने राजा

महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 1891 में पटियाला के मोती बाग पैलेस में हुआ था. अपने पिता महाराजा राजिंदर सिंह के निधन के बाद, वह महज नौ साल की उम्र में पटियाला की गद्दी पर बैठ गए थे. इतिहासकार उन्हें ब्रिटिश भारत के सबसे अमीर और सबसे आलीशान जीवन जीने वाले राजाओं में से एक मानते हैं. उनका अंदाज इतना शाही था कि अंग्रेज भी उनके आगे पानी भरते थे.

रोल्स रॉयस का काफिला और 500 पोलो घोड़े

महाराजा भूपिंदर सिंह का आलीशान लाइफस्टाइल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप में भी मशहूर था. वह जब भी सफर पर निकलते थे, तो उनके साथ रोल्स रॉयस कारों का एक बड़ा काफिला चलता था. उनके साथ गुलाबी पगड़ी पहने दर्जनों सेवक हुआ करते थे. महाराजा के पास लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा गैरेज था और उनके अस्तबल में करीब 500 पोलो घोड़े हमेशा तैयार रहते थे.

विमानन आंदोलन में पटियाला का योगदान

महाराजा के लिए विमानन सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत में एविएशन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई. साल 1930 के दशक में इंग्लैंड से भारत की उड़ान भरकर मशहूर हुए भारतीय पायलट मन मोहन सिंह को बाद में महाराजा ने अपना पर्सनल पायलट नियुक्त किया था. पटियाला का नाम भारत के शुरुआती विमानन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

खुद नहीं उड़ाते थे प्लेन, पर युद्ध में लिया हिस्सा

दिलचस्प बात यह है कि तीन-तीन विमानों के मालिक होने के बावजूद, महाराजा भूपिंदर सिंह खुद उन्हें नहीं उड़ाते थे. लेकिन उनका सेना और युद्ध से गहरा नाता था. प्रथम विश्व युद्ध (World War I) के दौरान उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम, इटली और फिलिस्तीन में ब्रिटिश जनरल स्टाफ में अपनी सेवाएं दी थीं. इसके लिए उन्हें कई मानद सैन्य उपाधियां और पदक भी मिले थे.

आज महाराजा भूपिंदर सिंह को भारत के शाही दौर के सबसे आकर्षक किरदारों में से एक माना जाता है. वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि क्रिकेट के बड़े फैन, लग्जरी चीजों के शौकीन और एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने एशिया में विमानन के आम होने से सालों पहले ही आसमान पर कब्जा कर लिया था. उनका यह शौक आज के समय में भी लोगों को हैरत में डाल देता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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