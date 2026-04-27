कूलर-AC सब फेल! गर्मी से बचने के लिए शख्स का खतरनाक जुगाड़; तौलिया और बोतल से बना दिया चलता-फिरता कूलर

Viral Desi Jugaad for Heatwave: भारत में जब पारा 40-45 डिग्री पार करता है, तो आम आदमी की क्रिएटिविटी जाग उठती है. वायरल वीडियो में एक शख्स ने घर के पुराने स्टैंड फैन (Stand Fan) को एक 'वाटर कूलिंग सिस्टम' में बदल दिया है, जिसका तरीका देखकर हर कोई हैरान है.
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Viral Desi Jugaad for Heatwave: उत्तर भारत में इस समय सूरज दादा अपने पूरे रौब में नजर आ रहे हैं. यहां पारा 45 डिग्री छूने को बेताब है और आम आदमी पसीने से तर-बतर है. ऐसे में जिनके पास एसी नहीं है, क्या वे गर्मी में उबलते रहें? बिल्कुल नहीं! क्योंकि भारत 'जुगाड़' का देश है. यहां पर लोगों के पास हर एक चीज का स्पेशल जुगाड़ होता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंजीनियरों के भी होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में एक शख्स ने तपती गर्मी से बचने के लिए अपनी अक्ल के घोड़े ऐसे दौड़ाए कि बिना लाखों खर्च किए अपने लिए 'पर्सनल कूलिंग सिस्टम' तैयार कर लिया. आइए देखते हैं इस व्यक्ति का वह कारनामा, जिसने इंटरनेट पर गदर मचा रखा है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स तेज धूप से परेशान होकर खुद को ठंडा रखने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाता है. आमतौर पर लोग पंखा, कूलर या छांव का सहारा लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऐसा जुगाड़ किया, जो देखने में बिल्कुल हटकर है. वायरल वीडियो में एक शख्स ने घर के पुराने स्टैंड फैन (Stand Fan) को एक 'वाटर कूलिंग सिस्टम' में बदल दिया है, जिसका तरीका देखकर हर कोई हैरान है.
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वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने गर्मी से राहत पाने के लिए मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का अनोखा मेल किया है. उसने स्टैंड फैन के आगे एक गीला तौलिया लटका दिया है, जिससे हवा ठंडी आए. तौलिया जल्दी सूख न जाए, इसके लिए उसने अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले ड्रिप सेट (IV Set) का इस्तेमाल किया है. ऊपर एक पानी की बोतल लटकाई गई है, जिससे ड्रिप पाइप के जरिए बूंद-बूंद पानी तौलिए पर गिरता रहता है. इससे तौलिया घंटों तक गीला रहता है और पंखा कूलर की तरह ठंडी हवा फेंकता है.
Indian jugaad at its best
Pakoda vendor का desi fan cooler, simple, smart और effective innovation.
इसे ही कहते हैं Technologia... pic.twitter.com/nTVzEVwhti
Nightmare of Haters (@imTrueIndia1) April 24, 2026
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई महंगी मशीन या साधन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों से ही समाधान निकाला गया है. यही वजह है कि यह जुगाड़ लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे 'देसी इनोवेशन' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. हजारों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे जरूरत से पैदा हुई समझदारी का उदाहरण मान रहे हैं.
सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ को लेकर कई दिलचस्प कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'गर्मी ने इंसान को इंजीनियर बना दिया', तो दूसरे ने कहा 'ऐसे ही आइडिया बड़े-बड़े आविष्कार बनते हैं.' कई लोगों ने यह भी कहा कि गांवों और छोटे शहरों में ऐसे जुगाड़ आम बात हैं, लेकिन अब ये वीडियो के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं.
देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में लोग अपने स्तर पर राहत पाने के लिए छोटे-छोटे उपाय कर रहे हैं. यह वीडियो भी उसी सोच को दिखाता है कि जब साधन कम हों, तब दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है.
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