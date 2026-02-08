Advertisement
trendingNow13102336
Hindi Newsजरा हटकेमस्ती या बदतमीज़ी? विदेशी टूरिस्ट्स से बदसलूकी करता दिखा शख्स, वीडियो देख भड़के लोग

मस्ती या बदतमीज़ी? विदेशी टूरिस्ट्स से बदसलूकी करता दिखा शख्स, वीडियो देख भड़के लोग

गोवा बीच पर विदेशी महिला टूरिस्ट्स से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ. बिना सहमति फोटो-वीडियो बनाने और हाथ पकड़ने पर लोग भड़के. सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई और टूरिस्ट सुरक्षा की मांग तेज हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मस्ती या बदतमीज़ी? विदेशी टूरिस्ट्स से बदसलूकी करता दिखा शख्स, वीडियो देख भड़के लोग

गोवा के बीच पर मस्ती के नाम पर एक शख्स की हरकतें अब भारी पड़ती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह विदेशी टूरिस्ट्स के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. किसी ने इसे “शर्मनाक व्यवहार” कहा तो किसी ने सख्त कार्रवाई की मांग की. अब सवाल उठ रहा है कि यह मजाक था या खुलेआम बदतमीज़ी, जिसने देश की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

7 महीने से बेरोजगार महिला का छलका दर्द, मां से उधार लिए ₹30 हजार, खर्च सुनकर भावुक..

 

Add Zee News as a Preferred Source

 क्लिप में देखा जा सकता है कि एक भारतीय युवक सार्वजनिक समुद्र तट पर विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बिना उनकी सहमति के जबरदस्ती फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है. वह एक महिला का हाथ पकड़कर कैमरे के लिए घूमने को कहता है, जिससे वह असहज नजर आती है. इसके बावजूद युवक रिकॉर्डिंग जारी रखता है और इसे सोशल मीडिया कंटेंट की तरह पेश करता है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने इस व्यवहार को शर्मनाक, डरावना और महिलाओं की निजता का उल्लंघन बताया.

 

 पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर, खासकर महिलाओं और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस तरह की हरकतें देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और अंतरराष्ट्रीय सैलानियों को भारत आने से डराती हैं. कई लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि ऐसी सोच समाज और परवरिश की बड़ी कमी को दिखाती है. वीडियो शेयर करने वाले एक यूजर ने लिखा कि यह मजेदार कंटेंट नहीं, बल्कि साफ-साफ उत्पीड़न है, जहां सहमति और निजी सीमाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

 

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

यह मामला कोई इकलौता नहीं है. कुछ दिन पहले गोवा में भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां कई भारतीय युवक एक विदेशी महिला पर्यटक को घेरकर फोटो और वीडियो लेने लगे थे. उस वीडियो में महिला साफ तौर पर असहज और घबराई हुई दिख रही थी. इन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर ऐसे व्यवहार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viralvideo

Trending news

ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त