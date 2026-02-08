मस्ती या बदतमीज़ी? विदेशी टूरिस्ट्स से बदसलूकी करता दिखा शख्स, वीडियो देख भड़के लोग

गोवा के बीच पर मस्ती के नाम पर एक शख्स की हरकतें अब भारी पड़ती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह विदेशी टूरिस्ट्स के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. किसी ने इसे “शर्मनाक व्यवहार” कहा तो किसी ने सख्त कार्रवाई की मांग की. अब सवाल उठ रहा है कि यह मजाक था या खुलेआम बदतमीज़ी, जिसने देश की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

This is disturbing, not “fun content.” – A man approaching foreign women on a public beach

– Filming without clear consent

– Turning strangers into social-media props

– Crossing personal and cultural boundaries Respect is the bare minimum. pic.twitter.com/FlsGuLxwOm — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) February 7, 2026

क्लिप में देखा जा सकता है कि एक भारतीय युवक सार्वजनिक समुद्र तट पर विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बिना उनकी सहमति के जबरदस्ती फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है. वह एक महिला का हाथ पकड़कर कैमरे के लिए घूमने को कहता है, जिससे वह असहज नजर आती है. इसके बावजूद युवक रिकॉर्डिंग जारी रखता है और इसे सोशल मीडिया कंटेंट की तरह पेश करता है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने इस व्यवहार को शर्मनाक, डरावना और महिलाओं की निजता का उल्लंघन बताया.

The obsession with white skin.. I have travelled to 100s of beaches, but never seen such awkward behaviour where tourists face harassment like this. Goa has become a symbol of insecurity,with rowdies roaming freely. Cops Missing. Shame on BJP.pic.twitter.com/NVBCDl3CZz — Manu (@mshahi0024) February 7, 2026

पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर, खासकर महिलाओं और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस तरह की हरकतें देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और अंतरराष्ट्रीय सैलानियों को भारत आने से डराती हैं. कई लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि ऐसी सोच समाज और परवरिश की बड़ी कमी को दिखाती है. वीडियो शेयर करने वाले एक यूजर ने लिखा कि यह मजेदार कंटेंट नहीं, बल्कि साफ-साफ उत्पीड़न है, जहां सहमति और निजी सीमाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

यह मामला कोई इकलौता नहीं है. कुछ दिन पहले गोवा में भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां कई भारतीय युवक एक विदेशी महिला पर्यटक को घेरकर फोटो और वीडियो लेने लगे थे. उस वीडियो में महिला साफ तौर पर असहज और घबराई हुई दिख रही थी. इन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर ऐसे व्यवहार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है.