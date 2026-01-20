Tokyo में भीड़ तमाशा देखती रही और फिर पहुंचा एक हिंदुस्तानी! घायल जापानी की मदद कर जीता दिल; देखें Video

Indian Helps Japanese Elder Video: सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो भावनाओं से भरा हुआ है. टोक्यो में रहने वाले भारतीय युवक रोहन राणा ने जब इस घटना को कैमरे पर शेयर किया तो लाखों लोग इससे जुड़ गए. वीडियो में न कोई ड्रामा है और न कोई बनावट, सिर्फ एक सच्चा अनुभव है जिसने इंसानियत की अहमियत को फिर से सामने रखा.

रोहन राणा ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ टोक्यो में मेट्रो पकड़ने जा रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जापानी व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ है और बुरी तरह घायल है. आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. रोहन ने वीडियो में कहा कि कोई उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था.

क्यों वायरल हुआ ये हिंदुस्तानी?

रोहन और उनके दोस्त ने बिना देर किए रुकने का फैसला किया. उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को सहारा देकर उठाया और उसकी चोटों की जांच की. रोहन ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि खून बह रहा है, तो तुरंत पट्टी लगाई. उनके लिए यह मदद कोई बहादुरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी. मदद के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने आभार जताने के लिए रोहन को करीब 5,000 रुपये देने की कोशिश की. रोहन ने यह कहकर पैसे लेने से मना कर दिया कि किसी घायल इंसान की मदद के बदले पैसे लेना उन्हें गलत लगा. यह पल वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन गया.

रोहन ने वीडियो में कहा कि कोई भी देश कितना भी आगे निकल जाए, अगर वहां संस्कार और इंसानियत नहीं है, तो वह तरक्की अधूरी है. उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि इंसान होना सबसे बड़ा मूल्य है, जो किसी भी तकनीक या व्यवस्था से ऊपर है.

भारत का नाम सुनकर उन्हें गर्व क्यों महसूस हुआ?

जब बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहन से पूछा कि वह कहां से हैं, तो उन्होंने गर्व से कहा कि वह भारत से हैं. रोहन के मुताबिक यह जवाब देते वक्त उन्हें भीतर से एक खास गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उस पल उन्हें लगा कि वह अपने देश के मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 14 जनवरी 2026 को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 45 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

लोगों ने कमेंट्स में रोहन की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि मदद करने पर कई देशों में कानूनी डर रहता है, फिर भी रोहन ने इंसानियत चुनी. दूसरे यूजर ने कहा कि चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें, भारतीय संस्कार हमेशा गर्व दिलाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ संस्कार नहीं, बल्कि इंसान होने का सबूत है. लोगों का मानना है कि यह वीडियो याद दिलाता है कि मानवता किसी देश, भाषा या संस्कृति की मोहताज नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर उठाया गया एक कदम ही उसे परिभाषित करता है.