'भारतीय छीन लेंगे AI की नौकरियां': स्विट्जरलैंड में बिजनेस से पहले हफ्ते में 7 घंटे फ्रेंच सीख रहा शख्स; बियांका के पोस्ट पर मचा बवाल

आमतौर पर कोई व्यक्ति नई भाषा सीखना चाहता है तो हर रोज एक या दो घंटे की क्लास लेता है. लेकिन जब ऑनलाइन फ्रेंच पढ़ाने वाली बियांका लाला के पास एक भारतीय स्टूडेंट की बुकिंग आई, तो वह खुद हैरान रह गईं. उनको लगा कि शायद गलती से किसी ने क्लास बुक कर ली.
क्योंकि बुकिंग सामान्य एक घंटे की क्लास के लिए नहीं थी. भारतीय स्टूडेंट ने एक ही दिन में करीब 7.5 घंटे की फ्रेंच क्लास बुक की थी. बियांका को लगा कि शायद बुकिंग करते समय गलती हो गई है. उन्होंने स्टूडेंट को मैसेज करके पूछा कि क्या इतनी लंबी क्लास गलती से बुक हो गई है.
बियांका के मुताबिक, स्टूडेंट ने बताया कि बुकिंग बिल्कुल जानबूझकर की गई है. उसे फ्रेंच सीखनी थी, क्योंकि वह स्विट्जरलैंड में एक बिजनेस शुरू करने जा रहा था. सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी शुरू करने का समय भी बहुत दूर नहीं था. शख्स ने बताया कि वह अगले ही हफ्ते स्विट्जरलैंड में अपनी कंपनी शुरू करने वाला है. इसका मतलब बिजनेस शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे और उसे फ्रेंच सीखनी थी. बियांका को लगा कि अगर कोई व्यक्ति इतनी जल्दी कंपनी शुरू करने जा रहा है और फ्रेंच सीखने के लिए एक दिन में साढ़े सात घंटे लगा रहा है, तो शायद उसे पहले से भाषा की अच्छी जानकारी होगी. लेकिन अगला जवाब और भी मजेदार था.
बियांका ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उन्होंने सोचा था कि शायद स्टूडेंट को पहले से फ्रेंच आती होगी. लेकिन भारतीय शख्स ने साफ कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब एक तरफ अगले हफ्ते बिजनेस शुरू करने की तैयारी और दूसरी तरफ नई भाषा सीखने की शुरुआत. यह बात बियांका को इतनी मजेदार लगी कि उन्होंने पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. उनके मुताबिक, शुरुआत में उन्हें यह पूरा मामला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्हें उस स्टूडेंट की मेहनत और लगन ने प्रभावित किया.
कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि 7.5 घंटे की क्लास सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रही. बियांका के अनुसार, दोनों ने कई हफ्तों तक रोजाना फ्रेंच की पढ़ाई की. सोचिए, जहां ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक नई भाषा सीखने के बाद अपना रूटीन छोड़ देते हैं, वहीं यह स्टूडेंट लगातार क्लास करता रहा. बिजनेस शुरू करने की तैयारी के साथ फ्रेंच सीखने की उसकी कोशिश ने बियांका को भी हैरान कर दिया. उन्होंने इसी मेहनत को लेकर भारतीयों के अंदाज में मजाक किया और कहा कि लोगों को ChatGPT से नहीं, बल्कि 'आकाश' से सावधान रहने की जरूरत है.
बियांका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारतीय लोग एक दिन AI की नौकरी भी ले सकते हैं. उन्होंने स्टूडेंट को ‘आकाश’ नाम से संबोधित करते हुए कहा कि ChatGPT की चिंता मत करो, आकाश से चिंता करो. उनका कहना था कि यह शख्स अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत देखकर उन्हें यह कहानी आज भी याद आती है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि स्टूडेंट का नाम वास्तव में आकाश है या बियांका ने इसे सिर्फ मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया. सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की अलग से पुष्टि नहीं की गई है.
बियांका लाला की यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गई. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि किसी ने एक ही दिन में 7.5 घंटे की भाषा की क्लास बुक कर ली. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि शायद बियांका ने अभी उन भारतीयों को नहीं देखा है, जो पढ़ाई के वीडियो भी 2x स्पीड पर देखते हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आकाश अपनी अगली सात पीढ़ियों के लिए सोना खरीदना चाहता होगा और उसके परिवार को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. वहीं एक यूजर ने मजेदार अंदाज में पूछा कि अगर आकाश की कंपनी में कोई इंटर्नशिप है तो उसे भी बता दिया जाए, क्योंकि काम शुरू करने से पहले उसे एक हफ्ते की तैयारी चाहिए.
विदेश में बिजनेस शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए स्थानीय भाषा सीखना काम आ सकता है. खासकर तब, जब उसे स्थानीय लोगों, ग्राहकों या बिजनेस से जुड़े दूसरे लोगों से बातचीत करनी हो. हालांकि, इस मामले में यह साफ नहीं है कि स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाला बिजनेस किस तरह का था और फ्रेंच सीखने की जरूरत उसे किस वजह से थी. स्विट्जरलैंड में एक से ज्यादा भाषाएं इस्तेमाल होती हैं और फ्रेंच देश की प्रमुख भाषाओं में शामिल है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को सिर्फ मजेदार कहानी के तौर पर देख रहे हैं, जबकि इसके पीछे स्टूडेंट की अपनी जरूरत और तैयारी भी हो सकती है.
बियांका लाला ने यह अनुभव अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘biancascomedy’ से शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारतीय स्टूडेंट ने फ्रेंच क्लास बुक की थी और बाद में दोनों ने कई हफ्तों तक पढ़ाई की. हालांकि, अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस घटना के सभी डिटेल्स की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि स्टूडेंट ने वास्तव में अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में कंपनी शुरू की थी या नहीं. इसलिए वायरल स्टोरी को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अनुभव और दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.