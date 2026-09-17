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'भारतीय छीन लेंगे AI की नौकरियां': स्विट्जरलैंड में बिजनेस से पहले हफ्ते में 7 घंटे फ्रेंच सीख रहा शख्स; बियांका के पोस्ट पर मचा बवाल

एक भारतीय शख्स ने स्विट्जरलैंड में बिजनेस शुरू करने से ठीक पहले फ्रेंच सीखने के लिए ऑनलाइन 7.5 घंटे की क्लास बुक कर ली. फ्रेंच पढ़ाने वाली कॉमेडियन बियांका लाला को पहले लगा कि इतनी लंबी क्लास गलती से बुक हुई है, लेकिन शख्स ने बताया कि वह अगले हफ्ते कंपनी शुरू करने वाला है. इसके बाद दोनों ने कई हफ्तों तक रोजाना पढ़ाई की. अब इस कहानी पर सोशल मीडिया पर खूब मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 17, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:29 AM IST
'भारतीय छीन लेंगे AI की नौकरियां': स्विट्जरलैंड में बिजनेस से पहले हफ्ते में 7 घंटे फ्रेंच सीख रहा शख्स; बियांका के पोस्ट पर मचा बवाल
Image Credit: Image credit: instagram/@biancascomedy

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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