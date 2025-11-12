12:30 बजे गड्ढा हुआ, शाम 4:30 बजे बन गई चमचमाती सड़क! किस देश में हैं इतनी फास्ट सर्विस?

Dubai Pothole Repair: दुबई में रहने वाले भारतीय ऋषभ नागपाल के दोस्त ने जब सड़क पर बने गड्ढे की शिकायत दर्ज की, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में चमत्कार देखने को मिलेगा. दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही समय में अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

क्या सच में सड़क कुछ घंटों में बन गई?

ऋषभ नागपाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सड़क की मरम्मत का पूरा काम रियल टाइम में दिखाया गया. वीडियो में वर्कर्स तेजी से सड़क साफ करते, लेवलिंग करते और नई परत बिछाते नजर आए. ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी मरम्मत आमतौर पर हफ्तों या महीनों में पूरी होती है. वीडियो में ऋषभ कहते हैं, “आमतौर पर ऐसे काम में 1 या 2 हफ्ते, कभी-कभी महीने लग जाते हैं, लेकिन यहां सब कुछ कुछ घंटों में हो गया. शाम के 4:30 बजे सड़क पूरी तरह तैयार थी, पेंटिंग तक हो गई थी. यही है दुबई, जहाँ सब कुछ बिना देर के हो जाता है.”

लोगों ने वीडियो देखकर क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने दुबई की RTA की जमकर तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, “हमें उनसे सीखना चाहिए.” तो दूसरे ने कहा, “दुबई से सीखने योग्य बातें.” वहीं तीसरे ने कमेंट किया, “तत्काल सेवा!” लोगों ने तुलना अपने देशों की धीमी प्रक्रियाओं से भी की. RTA सिर्फ खुद पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि लोगों को भी शहर की देखरेख में शामिल करती है. निवासी सड़क या ट्रांसपोर्ट से जुड़ी किसी भी समस्या की रिपोर्ट महबूब व्हाट्सएप सेवा या अन्य चैनलों के ज़रिए कर सकते हैं. इसी सहयोग की वजह से दुबई आज दुनिया के सबसे संगठित शहरों में गिना जाता है.