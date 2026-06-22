Indian Employee Leave: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बॉस खुद कॉल करके आपसे कहे कि आज काम मत करो और अपने बच्चे के साथ समय बिताओ? ऐसा सच में हुआ है. एक भारतीय प्रोफेशनल सौरभ वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना एक बेहद प्यारा अनुभव शेयर किया है. उनके विदेशी मैनेजर ने न सिर्फ उन्हें छुट्टी लेने के लिए कहा, बल्कि यह भी समझाया कि लाइफ में काम से ज्यादा जरूरी परिवार होता है. इस घटना के बाद से इंटरनेट पर इंडियन और फॉरेन वर्क कल्चर को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है.
सौरभ वर्मा नाम के एक भारतीय प्रोफेशनल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सौरभ ने बताया कि उनके बच्चे का प्री-स्कूल में पहला दिन था जिसके चक्कर में वो ऑफिस की एक मीटिंग में थोड़ी देर से शामिल हो पाए. जब उन्होंने अपने विदेशी मैनेजर को देर से आने की वजह बताई तो बॉस का रिएक्शन हैरान करने वाला था. मैनेजर को यह जानकर ताज्जुब हुआ कि सौरभ इस खास दिन पर भी ऑफिस का काम संभाल रहे हैं.
काम छोड़ो और बच्चे के पास जाओ
विदेशी मैनेजर ने सौरभ से सीधे कहा कि तुम आज काम क्यों कर रहे हो. बॉस का मानना था कि बच्चे के जीवन का यह बहुत बड़ा दिन है और इस समय सौरभ को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था. मैनेजर ने सौरभ को समझाया कि स्कूल के पहले दिन बच्चे अक्सर डरे हुए और परेशान होते हैं, ऐसे में माता-पिता का साथ होना उनके लिए बहुत जरूरी है. बॉस ने सौरभ को तुरंत लॉग-ऑफ करने और पूरा दिन बच्चे के साथ बिताने की सलाह दी.
इंडियन वर्सेस फॉरेन वर्क कल्चर
सौरभ ने अपने वीडियो में इस बात पर भी रोशनी डाली कि हमारे देश में ऑफिस का माहौल कैसा होता है. उन्होंने कहा कि क्या कोई भारतीय मैनेजर ऐसा कभी सोच सकता है. शायद बिल्कुल नहीं. सौरभ के मुताबिक, भारत में ज्यादातर मैनेजर सोचते हैं कि अगर आपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया है तो आपका काम खत्म हो गया है और अब आपको तुरंत ऑफिस के काम पर लग जाना चाहिए. इस सोच और विदेशी बॉस की सोच में जमीन-आसमान का अंतर है.
सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा दर्द
इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था लेकिन उसके भारतीय मैनेजर का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि टीम्स ऐप पर स्टेटस ग्रीन दिख रहा है या नहीं. कई लोगों ने कहा कि भारत में छुट्टी तभी मिलती है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या घर में किसी की मौत हो जाए. लोगों का कहना है कि विदेशी क्लाइंट्स और मैनेजर अक्सर कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ को ज्यादा समझते हैं.