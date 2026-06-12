/ज्यादा काम किया तो नौकरी से निकाल दूंगा... इंडियन को नार्वे बॉस से मिली ये अनोखी धमकी! पोस्ट वायरल

Indian Man Norway Experience: क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां जरूरत से ज्यादा काम करने पर बॉस आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपकी जमकर क्लास लगा देता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय प्रोफेशनल विनोद की कहानी खूब वायरल हो रही है, जिसे नार्वे में अपने बॉस से सिर्फ इसलिए डांट खानी पड़ी क्योंकि उसने शनिवार को काम किया था और बिना बताए अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी थी.
भारत से नार्वे गए एक वर्किंग प्रोफेशनल विनोद ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी कहानी शेयर की है जिसे पढ़कर हर कोई हैरान है. विनोद जब नए-नए नार्वे गए तो उन्हें लगा कि इंडिया की तरह वहां भी ज्यादा काम करके वो बॉस का दिल जीत लेंगे. उन्होंने वीकेंड पर आने वाले एक ईमेल का जवाब दे दिया और एक बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए अपनी तय छुट्टियां भी कैंसिल कर दीं. विनोद को लगा कि मंडे को जब बॉस ऑफिस आएगा तो उनकी पीठ थपथपाएगा. लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा.
जब बॉस ने केबिन में बुलाकर लगाई क्लास
मंडे सुबह होते ही बॉस ने विनोद को अपने केबिन में बुलाया. विनोद खुश थे कि आज तो तारीफ पक्की है. लेकिन बॉस ने बेहद गंभीर होकर कहा, "तुमने शनिवार को मेरे ईमेल का जवाब क्यों दिया? और तुमने बिना मुझसे पूछे अपनी छुट्टियां क्यों कैंसिल कर दीं? मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." बॉस की यह बात सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई.
15 years ago, I moved to Norway... carrying my Indian work ethic - weekend work, skipped lunches, late evenings, and pushing myself even when I was not well.
Then one day, during my early days in Norway, my boss called me in. I thought I was going to be praised.
You replied…
— Vinod (@turiyatman) June 10, 2026
जूनियर्स पर पड़ता है गलत असर
नार्वे के उस बॉस ने विनोद को जो समझाया, वो हर भारतीय कंपनी के मैनेजर को सुनना चाहिए. बॉस ने कहा कि नार्वे में छुट्टियां लेना कोई चॉइस नहीं बल्कि कानूनन जरूरी है. उन्होंने कहा, "तुम वीकेंड पर काम करके और छुट्टियां छोड़कर अपने जूनियर्स के सामने एक गलत मिसाल कायम कर रहे हो. जब वो तुम्हें ऐसा करते देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि डेडिकेशन का मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म करना है. मैं अपनी कंपनी में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं चाहता."
फूट-फूट कर रो पड़ा भारतीय युवक
विनोद ने बताया कि इस डांट के बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. वो रोने लगे क्योंकि उन्हें अहसास हुआ कि भारत के हसल कल्चर ने उनसे उनकी शांति और पर्सनल लाइफ कितनी बुरी तरह छीन ली थी. भारत में जहां इस तरह के काम को 'बेस्ट एम्प्लॉई' का तमगा मिलता है, वहीं नार्वे में इसे एक मानसिक बीमारी या गलत आदत की तरह देखा जाता है. विनोद ने लिखा कि पहली बार उन्हें समझ आया कि वो अब तक सिर्फ काट रहे थे, जबकि असली जिंदगी तो नार्वे के लोग जी रहे हैं.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बड़ी बहस
विनोद की यह पोस्ट इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गई. लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कई भारतीय यूजर्स का कहना है कि भारत की कंपनियों में भी ऐसा ही नियम होना चाहिए, जहां रात के 11 बजे भी बॉस का फोन आ जाता है. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि काम जरूरी है, लेकिन अपनी मानसिक शांति और परिवार की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं.