खुद इंडियन ने 200 KM दूर से दिखाया जापान का माउंट फूजी, साफ हवा देख गुस्साए दिल्लीवाले! देखें रिएक्शन

Japan Mount Fuji: जापान में रह रहे एक भारतीय युवक ने 200 किलोमीटर दूर से माउंट फूजी का नजारा दिखाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया और साफ हवा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

Dec 23, 2025, 07:49 AM IST
Mount Fuji View: जापान में रह रहे एक भारतीय युवक अजीम मंसूरी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि जापान का प्रसिद्ध माउंट फूजी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो में पहाड़ की साफ रूपरेखा नजर आती है, जो जापान की हवा की गुणवत्ता को लेकर चर्चा का बड़ा कारण बन गई.

वीडियो में इंडियन क्या दिखाना चाह रहा?

वीडियो में अजीम मंसूरी कहते हैं कि जापान की हवा कितनी साफ है, इसे समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. कैमरा घुमाते हुए वह दूर क्षितिज पर दिखाई दे रहे माउंट फूजी को दिखाते हैं. उनका कहना है कि इतनी दूरी से पहाड़ का नजर आना इस बात का सबूत है कि यहां हवा बेहद साफ है और प्रदूषण ना के बराबर है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसे करीब 12 हजार बार देखा गया और 600 से ज्यादा लाइक्स मिले. यूजर्स ने न सिर्फ वीडियो की तारीफ की बल्कि इसे भारत के कई शहरों, खासकर दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी से जोड़कर भी देखा. कई लोगों ने इसे आंखें खोल देने वाला वीडियो बताया.

लोगों ने जापान और दिल्ली की हवा की तुलना कैसे की?

वीडियो पर आए ज्यादातर कमेंट्स में लोगों ने भारत के बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में तो 10 मीटर आगे भी साफ नहीं दिखता. किसी ने मजाक में कहा कि काश जापान की हवा को पैक करके दिल्ली भेजा जा सकता. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हालात चाहे जैसे हों, दिल्ली की अपनी अलग वाइब है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि उन्होंने ऐसा साफ आसमान बरसों से नहीं देखा. किसी ने कहा कि बचपन में आसमान इतना नीला हुआ करता था, जो अब सिर्फ यादों में रह गया है. इस वीडियो ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि साफ हवा कितनी बड़ी नेमत है, जिसे हम धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं.

 

 

माउंट फूजी को कहां-कहां से देखा जा सकता है?

माउंट फूजी जापान का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. इसे हाकोने, लेक कावागुचिको और फूजी फाइव लेक क्षेत्र जैसे कई स्थानों से देखा जा सकता है. साफ मौसम में यह पहाड़ दूर-दूर से नजर आता है, लेकिन 200 किलोमीटर दूर से इसका दिखना लोगों के लिए हैरानी की बात बन गया. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं, बल्कि एक गंभीर संदेश भी देता है. अगर पर्यावरण का सही ध्यान रखा जाए तो प्रकृति कितनी साफ और सुंदर हो सकती है. साथ ही यह भारत जैसे देशों के लिए चेतावनी भी है, जहां वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Mount Fuji japan air quality AQI

