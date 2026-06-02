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Hindi Newsजरा हटकेपैंट पर आकर बैठ गईं हजारों मधुमक्खियां, 30 मिनट तक पुतले की तरह खड़ा रहा शख्स; एक गलती पड़ सकती थी भारी

पैंट पर आकर बैठ गईं हजारों मधुमक्खियां, 30 मिनट तक पुतले की तरह खड़ा रहा शख्स; एक गलती पड़ सकती थी भारी

Viral Bee Swarm Story: एक भारतीय शख्स के साथ ऐसा अजीब वाकया हुआ कि हजारों मधुमक्खियां उसके आसपास मंडराने लगीं. जान बचाने के लिए उसने 30 मिनट तक बिना हिले-डुले खड़े रहने का फैसला किया, जिसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:57 AM IST
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Image credit: X/@medisarasu
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Viral Bee Swarm Story: दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिन पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कभी कोई जंगली जानवर इंसानों के बीच पहुंच जाता है तो कभी प्रकृति ऐसा खेल दिखा देती है कि लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भारतीय लड़के की कहानी खूब चर्चा में है, जिसने मुश्किल हालात में घबराने के बजाय धैर्य दिखाकर खुद को बड़ी मुसीबत से बचा लिया. बताया जा रहा है कि एक 25 वर्षीय युवक अपने रोजमर्रा के काम से बाहर निकला था. उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वह हजारों मधुमक्खियों से घिर जाएगा. यह घटना इतनी अनोखी थी कि अब इंटरनेट पर लोग उसकी हिम्मत और धैर्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी के अनुसार, युवक के कपड़ों पर अचानक एक रानी मधुमक्खी आकर बैठ गई. इसके बाद जो हुआ, उसने आसपास मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया.

रानी मधुमक्खी के बैठते ही बदल गया पूरा माहौल

वायरल पोस्ट के अनुसार, युवक एक गैरेज की तरफ जा रहा था. इसी दौरान एक रानी मधुमक्खी उसकी पैंट पर आकर बैठ गई. आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत कपड़े झाड़ने या वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग था. रानी मधुमक्खी के बैठने के कुछ ही देर बाद हजारों मधुमक्खियां वहां पहुंच गईं और युवक के आसपास मंडराने लगीं. देखते ही देखते वह मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड के बीच खड़ा नजर आने लगा. मौके पर मौजूद लोग भी यह नजारा देखकर दंग रह गए. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी मधुमक्खियां अचानक एक ही व्यक्ति के आसपास क्यों जमा हो गई हैं?

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एक गलत हरकत पड़ सकती थी भारी

मधुमक्खियों के बड़े झुंड के बीच अचानक हरकत करना खतरनाक भी हो सकता है. अगर मधुमक्खियों को खतरे का एहसास हो जाए तो वे हमला भी कर सकती हैं. लेकिन इसके बाद भी लड़का डरा नहीं. इसलिए उसने भागने या कपड़ों को झाड़ने के बजाय बिल्कुल स्थिर खड़े रहने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि वह करीब 30 मिनट तक लगभग मूर्ति की तरह खड़ा रहा. उस दौरान उसके चेहरे पर घबराहट जरूर थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की. आसपास खड़े लोग भी उसे लगातार हिम्मत देते रहे.

30 मिनट तक नहीं हिला एक कदम

इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू यही था कि लड़के ने आधे घंटे तक खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखा. इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों से घिरे होने के बावजूद उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे धैर्य और मानसिक मजबूती की मिसाल बताया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि इतनी देर तक बिना हिले खड़े रहना किसी परीक्षा से कम नहीं था. वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग घबरा जाते, लेकिन युवक ने समझदारी दिखाई और खुद को सुरक्षित रखा.

आखिर कैसे खत्म हुआ पूरा मामला?

वायरल पोस्ट के अनुसार, बाद में युवक ने सावधानी के साथ रानी मधुमक्खी को एक कंटेनर में पहुंचाने में सफलता हासिल की. जैसे ही रानी मधुमक्खी वहां से अलग हुई, उसके पीछे-पीछे पूरा झुंड भी हटने लगा. कुछ ही देर में हजारों मधुमक्खियां वहां से उड़ गईं और स्थिति सामान्य हो गई. सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान युवक को एक भी मधुमक्खी ने डंक नहीं मारा. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

यह कहानी सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि रानी मधुमक्खी का किसी व्यक्ति पर आकर बैठना कोई आम घटना नहीं है. लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उस व्यक्ति का 30 मिनट तक शांत खड़े रहना है. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि लड़के ने धैर्य की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देखकर बड़े-बड़े लोग भी सीख ले सकते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने इसे मानसिक मजबूती की असली परीक्षा बताया. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर वे उसकी जगह होते तो शायद कुछ सेकंड भी शांत नहीं रह पाते.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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