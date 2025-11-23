दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

Trending Photos
Traffic Rules In Dubai: दुबई के ट्रैफिक अनुशासन को दिखाता एक वीडियो आजकल इंटरनेट पर खूब ध्यान खींच रहा है. एक भारतीय शख्स ने यह क्लिप शेयर करके लोगों को ट्रैफिक व्यवहार पर चर्चा करने का मौका दे दिया है. इस वीडियो को लवकेश सोलंकी नाम के शख्स ने रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. वीडियो में वह दुबई के व्यस्त इलाके 'बिजनेस बे' के फुटपाथ पर चलते हुए दिख रहे हैं. वह बता रहे हैं कि शाम की भीड़ के बावजूद जब गाड़ियां लाइन में होती हैं और लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं, तब भी दुबई में ट्रैफिक का अनुशासन कमाल का होता है.
यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?
हॉर्न की आवाज क्यों नहीं आती?
सोलंकी बताते हैं कि वह दुबई की एक व्यस्त सड़क पर शाम के समय खड़े हैं. वह दिखाते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और लोग घर लौट रहे हैं, फिर भी कहीं भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. उनके मुताबिक, यहां ड्राइवर तभी हॉर्न बजाते हैं जब कोई सही मायने में गलती करता है, जैसे जबरदस्ती लेन बदलना या इंडिकेटर (संकेतक) का इस्तेमाल न करना. इसके अलावा हॉर्न बजाने की कोई जरूरत नहीं होती है.
यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...
भारत से तुलना क्यों की गई?
सोलंकी ने यह भी कहा कि भारत में तो लोग तब भी हॉर्न बजाते रहते हैं जब उनकी गाड़ी रुकी हुई होती है. वहीं, दुबई के ड्राइवर पूरे अनुशासन के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं. सोलंकी ने यह वीडियो "नो हॉर्न्स. नो हरी. जस्ट स्मूथ ड्राइव्स इन दुबई" कैप्शन के साथ शेयर किया. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने दुबई के ट्रैफिक नियमों की खूब तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि यही वजह है कि दुबई सबसे अच्छा है, जबकि भारत में सही नियम-कानूनों की कमी है. दूसरे दर्शक ने शहर की तारीफ करते हुए लिखा, "दुबई तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है." एक और यूजर ने लिखा, "लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए."