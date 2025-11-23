Advertisement
दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

Dubai Traffic Discipline: दुबई के बिजनेस बे इलाके से भारतीय शख्स लवकेश सोलंकी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाम की भारी भीड़ में भी ट्रैफिक का कमाल का अनुशासन दिखता है. न हॉर्न की आवाज, न जल्दबाजी. जानें दुबई के इस ट्रैफिक डिसिप्लिन की वजह क्या है और सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:04 AM IST
दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

Traffic Rules In Dubai: दुबई के ट्रैफिक अनुशासन को दिखाता एक वीडियो आजकल इंटरनेट पर खूब ध्यान खींच रहा है. एक भारतीय शख्स ने यह क्लिप शेयर करके लोगों को ट्रैफिक व्यवहार पर चर्चा करने का मौका दे दिया है. इस वीडियो को लवकेश सोलंकी नाम के शख्स ने रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. वीडियो में वह दुबई के व्यस्त इलाके 'बिजनेस बे' के फुटपाथ पर चलते हुए दिख रहे हैं. वह बता रहे हैं कि शाम की भीड़ के बावजूद जब गाड़ियां लाइन में होती हैं और लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं, तब भी दुबई में ट्रैफिक का अनुशासन कमाल का होता है.

हॉर्न की आवाज क्यों नहीं आती?

सोलंकी बताते हैं कि वह दुबई की एक व्यस्त सड़क पर शाम के समय खड़े हैं. वह दिखाते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और लोग घर लौट रहे हैं, फिर भी कहीं भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. उनके मुताबिक, यहां ड्राइवर तभी हॉर्न बजाते हैं जब कोई सही मायने में गलती करता है, जैसे जबरदस्ती लेन बदलना या इंडिकेटर (संकेतक) का इस्तेमाल न करना. इसके अलावा हॉर्न बजाने की कोई जरूरत नहीं होती है.

 

 

भारत से तुलना क्यों की गई?

सोलंकी ने यह भी कहा कि भारत में तो लोग तब भी हॉर्न बजाते रहते हैं जब उनकी गाड़ी रुकी हुई होती है. वहीं, दुबई के ड्राइवर पूरे अनुशासन के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं. सोलंकी ने यह वीडियो "नो हॉर्न्स. नो हरी. जस्ट स्मूथ ड्राइव्स इन दुबई" कैप्शन के साथ शेयर किया. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने दुबई के ट्रैफिक नियमों की खूब तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि यही वजह है कि दुबई सबसे अच्छा है, जबकि भारत में सही नियम-कानूनों की कमी है. दूसरे दर्शक ने शहर की तारीफ करते हुए लिखा, "दुबई तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है." एक और यूजर ने लिखा, "लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

