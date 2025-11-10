Advertisement
जिस विदेशी को 'स्कैमर' से बचाया, फिर उसी ने कर दिया SCAM! Video देख लोग बोले- पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल

Scams With Foreigner: एक वायरल वीडियो में दिखा कि एक भारतीय व्यक्ति विदेशी पर्यटक को स्थानीय ठगों से सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही व्यक्ति उसे ऑटो किराए में ज्यादा चार्ज कर देता है. इंटरनेट ने मज़ाक में उसे “रियल स्कैमर” नाम दे दिया.

Nov 10, 2025
Indian Scammer: एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति विदेशी पर्यटक को स्थानीय ठगों से सावधान करता नजर आता है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि वही व्यक्ति कुछ ही पलों बाद उस पर्यटक से ज्यादा किराया वसूलने की कोशिश करता है. इंटरनेट यूजर्स ने मजाक में उसे रियल स्कैमर करार दिया.

ऑटो रिक्शा वाले ने स्कैम के बारे में क्यों बताया?

वीडियो में एक भारतीय व्यक्ति जो एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर बताया जा रहा है, एक विदेशी से बातचीत करता दिखता है. दोनों इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. ड्राइवर पहले विदेशी का स्वागत करता है और फिर उसे सलाह देता है कि भारत में कुछ ठग सक्रिय हैं, इसलिए किसी पर आसानी से भरोसा न करे. लेकिन विडंबना यह रही कि थोड़ी देर बाद जब वही ड्राइवर उसे चांदनी चौक छोड़ने की पेशकश करता है, तो किराया सुनकर सब हैरान रह गए. सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए ₹200 रुपये लिया.

यह भी पढ़ें: मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

विदेशी पर्यटक ने जब Uber पर किराया चेक किया, तो वही सफर ₹120 में मिल रहा था. उसने ड्राइवर को बताया कि ऑनलाइन रेट कम है, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने ₹200 का भाव रखा. पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इंटरनेट पर खूब वायरल हुई. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “पहले उसने आपको थ्योरी बताई, फिर खुद प्रैक्टिकल करके दिखा दिया.”

यह भी पढ़ें: इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

वीडियो पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रिया?

एक अन्य यूजर ने सलाह दी, “हमेशा Uber का प्राइस बताकर मोलभाव करना चाहिए.” जबकि किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “वो तो खुद आपको स्कैम कर गया!” यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें विडंबना और हास्य दोनों का अनोखा संगम है. एक व्यक्ति जो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था, वही पलभर में रियल स्कैमर बन गया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गई है और लोगों को सिखा रही है कि कभी-कभी सीख देने वाले ही असली सबक बन जाते हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

viral trending

