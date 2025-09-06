अफगानिस्तान के ढाबे पर भारतीय शख्स की हुई ऐसी मेहमानवाजी, वायरल वीडियो देख लोग भावुक

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे भारतीय शख्स की मेहमाननवाज़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया. दुनिया भर में लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं. अक्सर हमने सुना है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पुराने और गहरे हैं, लेकिन यह वीडियो दोनों देशों की दोस्ती और इंसानियत की असली झलक पेश करता है.

ये भी पढ़ें: फिटनेस का अनोखा जुगाड़! यहां वजन कम करने के लिए मिलता है पैसा, जानें क्या है नियम?

ढाबे पर मिला खास स्वागत

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय शख्स अफगानिस्तान के लोकल ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचता है. जैसे ही ढाबे वाले को पता चलता है कि वह भारत से आया है, उसका स्वागत बिल्कुल खास तरीके से किया जाता है. ढाबे का मालिक न सिर्फ मुस्कुराकर उससे मिलता है, बल्कि उसे बिना पैसे लिए खाना परोस देता है. इस सादगी और अपनापन देखकर भारतीय शख्स भी भावुक हो जाता है.

ढाबे वाले ने भारतीय मेहमान को पारंपरिक अफगानी व्यंजन परोसे. इसमें कबाब, नान और चावल जैसी डिश शामिल थी. मालिक ने बार-बार आग्रह किया कि वह और ज्यादा खाए. यह देखकर साफ झलकता है कि भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अफगानिस्तान की धरती पर आने वाले मेहमान का दिल से स्वागत किया जाता है. खाने के दौरान भारतीय शख्स बार-बार कहता नजर आता है कि उसे यहां बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर thetalltrotter नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "अफगानिस्तान और भारत का प्यार." जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. लोग इसे शेयर कर अफगान मेहमाननवाज़ी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह देखकर दिल खुश हो गया, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती.” दूसरे ने लिखा, “भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की मिसाल दुनिया को सीखनी चाहिए.”