अफगानिस्तान के ढाबे पर भारतीय शख्स की हुई ऐसी मेहमानवाजी, वायरल वीडियो देख लोग भावुक
Advertisement
trendingNow12911534
Hindi Newsजरा हटके

अफगानिस्तान के ढाबे पर भारतीय शख्स की हुई ऐसी मेहमानवाजी, वायरल वीडियो देख लोग भावुक

Viral Video: अफगानिस्तान के ढाबे पर भारतीय शख्स की मेहमाननवाज़ी का वीडियो वायरल हो रहा है. ढाबे वाले ने उसे मुस्कुराकर पारंपरिक खाना मुफ्त में खिलाया. वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया और भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती की मिसाल पेश की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानिस्तान के ढाबे पर भारतीय शख्स की हुई ऐसी मेहमानवाजी, वायरल वीडियो देख लोग भावुक

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे भारतीय शख्स की मेहमाननवाज़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया. दुनिया भर में लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं. अक्सर हमने सुना है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पुराने और गहरे हैं, लेकिन यह वीडियो दोनों देशों की दोस्ती और इंसानियत की असली झलक पेश करता है.

ये भी पढ़ें: फिटनेस का अनोखा जुगाड़!  यहां वजन कम करने के लिए मिलता है पैसा, जानें क्या है नियम?

ढाबे पर मिला खास स्वागत

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय शख्स अफगानिस्तान के लोकल ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचता है. जैसे ही ढाबे वाले को पता चलता है कि वह भारत से आया है, उसका स्वागत बिल्कुल खास तरीके से किया जाता है. ढाबे का मालिक न सिर्फ मुस्कुराकर उससे मिलता है, बल्कि उसे बिना पैसे लिए खाना परोस देता है. इस सादगी और अपनापन देखकर भारतीय शख्स भी भावुक हो जाता है.

ढाबे वाले ने भारतीय मेहमान को पारंपरिक अफगानी व्यंजन परोसे. इसमें कबाब, नान और चावल जैसी डिश शामिल थी. मालिक ने बार-बार आग्रह किया कि वह और ज्यादा खाए. यह देखकर साफ झलकता है कि भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अफगानिस्तान की धरती पर आने वाले मेहमान का दिल से स्वागत किया जाता है. खाने के दौरान भारतीय शख्स बार-बार कहता नजर आता है कि उसे यहां बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल रहा है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर thetalltrotter नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "अफगानिस्तान और भारत का प्यार." जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. लोग इसे शेयर कर अफगान मेहमाननवाज़ी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह देखकर दिल खुश हो गया, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती.” दूसरे ने लिखा, “भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की मिसाल दुनिया को सीखनी चाहिए.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

IndianAfghanistanEmotional video

Trending news

मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
;