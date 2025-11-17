Advertisement
लंदन के टेम्स नदी में जाकर पैर धोने लगा ये इंडियन, देखते ही गुस्साए लोगों ने कह डाली ऐसी-वैसी बातें

Indian Man Washing Feet in River Thames: लंदन के टेम्स नदी में एक भारतीय व्यक्ति के पैर धोने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों में बहस, आलोचना और सांस्कृतिक टकराव की चर्चा तेज हो गई है.

 

Nov 17, 2025
लंदन के टेम्स नदी में जाकर पैर धोने लगा ये इंडियन, देखते ही गुस्साए लोगों ने कह डाली ऐसी-वैसी बातें

London River Thames: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति लंदन की टेम्स नदी के किनारे खड़े होकर अपने पैर धोता हुआ दिखाई देता है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसने बाद में नदी में पूरा स्नान भी किया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो कैम्डेन और सेंट्रल लंदन के बीच शूट किया गया बताया जा रहा है.

टेम्स नदी इतनी चर्चा में क्यों आ गई?

टेम्स नदी लंदन की पहचान है, जिसके किनारे पार्लियामेंट, लंदन आई और टावर ब्रिज जैसे बड़े पर्यटन स्थल हैं. ऐसे में नदी में पैर धोने की घटना देखते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. कुछ इसे गलत बता रहे हैं, जबकि कई लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी. एक यूजर ने लिखा, “नदी का रंग देखो, कुछ भी धोना ही मत.” दूसरे ने कहा, “मत धोओ भाई, ये लोग यही पानी पीते हैं!” वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया, “पैर धोने में दिक्कत क्या है? क्या ये गैरकानूनी है?” लोगों की राय साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटी हुई दिखी.

क्या इस मामले में भेदभाव भी देखने को मिला?

दुर्भाग्य से कई कमेंट्स में भारतीय समुदाय को निशाना बनाया गया. एक यूजर ने लिखा, “इंडियंस ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं?” जबकि दूसरे ने कहा, “गंगा-यमुना कम पड़े क्या कि अब टेम्स को भी वैसा बनाना है?” ऐसे कमेंट्स ने चर्चा को सांस्कृतिक और नस्लीय बहस की तरफ मोड़ दिया. पर्यावरण विशेषज्ञों ने हाल ही में टेम्स के कई हिस्सों में ई कोलाई और सीवेज की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई है. कुछ जगहों पर गंदगी और प्लास्टिक का बड़ा जमावड़ा, जिनमें से एक हैमरस्मिथ ब्रिज के पास भी मिला है. यह समस्या सिर्फ लंदन की नहीं है. इंग्लैंड के कई स्नान स्थलों को अब पुअर क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

