रातोंरात इस भारतीय ने UAE में कैसे जीत लिया 240 करोड़ रुपये? कोई भी नहीं कर पा रहा भरोसा

Abu Dhabi Lottery: अबू धाबी में रह रहे 29 साल के भारतीय अनिलकुमार बोल्ला ने UAE लॉटरी का अब तक का सबसे बड़ा इनाम ₹240 करोड़ जीत लिया. जानिए कैसे चुना उन्होंने अपना ‘लकी टिकट’ किसे करेंगे मदद और इस जीत ने कैसे बदल दी उनकी जिंदगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:17 PM IST
Indian Man Won Lottery: अबू धाबी में रहने वाले 29 वर्षीय भारतीय अनिलकुमार बोल्ला मधव राव बोल्ला ने यूएई लॉटरी के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने Dh100 मिलियन यानी करीब ₹240 करोड़ का जैकपॉट जीता है. यह अब तक की देश की सबसे बड़ी लॉटरी जीत है. 18 अक्टूबर को हुए Lucky Day इवेंट में उन्होंने 8.8 मिलियन में 1 के मौके को मात देकर यह जीत हासिल की.

कैसे चुना उन्होंने अपना लकी टिकट?

वीडियो में अनिलकुमार ने बताया कि उन्होंने कोई जादू नहीं किया था. उन्होंने Easy Pick ऑप्शन से टिकट चुना, जो सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक जनरेट होता है. इसके बाद उन्होंने मंथ सेट से नंबर 11 चुना, जो उनकी मां के जन्म महीने का प्रतीक था. अनिलकुमार ने एक ही बार में 12 टिकट खरीदे थे. उन्होंने कहा, “आखिरी नंबर मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी मां का बर्थ मंथ है.”

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

 

जीत का पल कैसा था?

अनिलकुमार ने बताया कि जब उन्होंने अपने जीतने की खबर सुनी तो वो कुछ पल के लिए सन्न रह गए. “मैं सोफे पर बैठा था और अचानक अहसास हुआ कि हां, मैंने जीत लिया,” उन्होंने कहा. उस पल को उन्होंने लाइफ-चेंजिंग मोमेंट बताया, एक ऐसा दिन जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी. उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस इस धन को समझदारी से खर्च करने पर है. उन्होंने कहा, “मैं सोच रहा हूं कि इस पैसे को सही दिशा में कैसे लगाऊं. मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं.” उन्होंने सुपरकार खरीदने और लग्जरी रिसॉर्ट में परिवार के साथ जश्न मनाने की भी इच्छा जताई. साथ ही वे अपने माता-पिता को यूएई लाने और उनका जीवन सुखद बनाने का सपना भी पूरा करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

मां-बाप के सपना पूरा करना

अनिल कुमार ने कहा, “मेरे माता-पिता के बहुत छोटे-छोटे सपने थे, मैं उन सभी को पूरा करना चाहता हूं. अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका ख्याल रखूं.” उन्होंने आगे कहा कि वे इस रकम का कुछ हिस्सा दान में भी देंगे ताकि यह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में पैसों की ज़रूरत है. अनिल कुमार ने कहा, “मैं मानता हूं कि हर चीज किसी कारण से होती है. जो भी खेलता है, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी.” उन्होंने यूएई लॉटरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “आप लोगों ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया है, उम्मीद है ये अवसर औरों तक भी पहुंचेगा.”

