महाकाल की ऐसी दीवानगी! 7 महीने दंडवत परिक्रमा कर पहुंचा बाबा पशुपतिनाथ के दर, नेपाल पुलिस भी रह गई दंग

Indian monk Pashupatinath: सोशल मीडिया पर आस्था और भक्ति का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया है. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, भारत का एक साधु नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई आम रास्ता नहीं बल्कि बेहद कठिन मार्ग चुनता है. वह पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि पूरे रास्ते जमीन पर लेटकर और दंडवत प्रणाम करते हुए पशुपतिनाथ पहुंचे हैं. इस साधु को इस कठिन यात्रा को पूरा करने में पूरे 7 महीने का लंबा समय लगा. इस दौरान नेपाल की ट्रैफिक पुलिस ने भी उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा.

7 महीने की कठिन तपस्या

भारत से शुरू हुई यह यात्रा कोई आम सफर नहीं था. इस भारतीय साधु ने बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तपा दिया. उन्होंने पूरे रास्ते जमीन पर लेटकर और दंडवत करते हुए दूरी तय की. 7 महीने के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Birgunjse2000 नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है, जो अब तेजी से इंटरनेट पर छा गया है.

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नेपाल ट्रैफिक पुलिस का बड़ा दिल

साधु के लिए नेपाल की व्यस्त सड़कों पर इस तरह यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता था. लेकिन इस सफर में नेपाल की ट्रैफिक पुलिस देवदूत बनकर सामने आई. पुलिसकर्मियों ने साधु की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सड़क पर उनका पूरा साथ दिया. भारी ट्रैफिक के बीच पुलिसकर्मी साधु के आगे-आगे चलकर रास्ता साफ करते रहे ताकि उन्हें कोई चोट न लगे. नेपाल पुलिस के इस काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

A monk from India reached Pashupatinath after seven months. He traveled by lying down and bowing on the ground all the way. Nepal traffic police helped him during his journey to make it easier and safer.#SadhuJourney #Pashupatinath #Nepal #IndiaToNepal #SpiritualJourney #Faith… pic.twitter.com/I5dwSZtCvf — @Birgunjse (@Birgunjse2000) May 27, 2026

जिम जाने वाले भी रह गए हैरान

इस वीडियो को देखकर लोग साधु की असीम भक्ति की तारीफ तो कर रहे हैं, साथ ही उनकी शारीरिक ताकत को देखकर दंग हैं. 7 महीने तक लगातार जमीन पर लेटकर आगे बढ़ने के लिए गजब की ताकत की जरूरत होती है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जय पशुपतिनाथ. क्या केवल मैं ही उनकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की ताकत के बारे में सोच रहा हूं?" सच में, साधु की यह फिटनेस अच्छे-अच्छे बॉडीबिल्डर्स को टक्कर दे रही है.

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इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग साधु की इस अटूट श्रद्धा को नमन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कम से कम उन्होंने आपके सुंदर देश का दौरा किया, इस पर गर्व महसूस करें, उनकी आलोचना न करें. हर हर महादेव." दुनिया भर से लोग इस भारतीय साधु की मानसिक और शारीरिक शक्ति को देखकर हैरान हैं.