Advertisement
trendingNow13230816
Hindi Newsजरा हटकेमहाकाल की ऐसी दीवानगी! 7 महीने दंडवत परिक्रमा कर पहुंचा बाबा पशुपतिनाथ के दर, नेपाल पुलिस भी रह गई दंग

महाकाल की ऐसी दीवानगी! 7 महीने दंडवत परिक्रमा कर पहुंचा बाबा पशुपतिनाथ के दर, नेपाल पुलिस भी रह गई दंग

भारत से एक साधु 7 महीने तक जमीन पर लेटकर और दंडवत प्रणाम करते हुए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो और साधु की गजब की फिटनेस देखकर लोग हैरान हैं. पूरी कहानी जानने के लिए पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 28, 2026, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकाल की ऐसी दीवानगी! 7 महीने दंडवत परिक्रमा कर पहुंचा बाबा पशुपतिनाथ के दर, नेपाल पुलिस भी रह गई दंग

Indian monk Pashupatinath: सोशल मीडिया पर आस्था और भक्ति का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया है. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, भारत का एक साधु नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई आम रास्ता नहीं बल्कि बेहद कठिन मार्ग चुनता है. वह पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि पूरे रास्ते जमीन पर लेटकर और दंडवत प्रणाम करते हुए पशुपतिनाथ पहुंचे हैं. इस साधु को इस कठिन यात्रा को पूरा करने में पूरे 7 महीने का लंबा समय लगा. इस दौरान नेपाल की ट्रैफिक पुलिस ने भी उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा. 

7 महीने की कठिन तपस्या

भारत से शुरू हुई यह यात्रा कोई आम सफर नहीं था. इस भारतीय साधु ने बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तपा दिया. उन्होंने पूरे रास्ते जमीन पर लेटकर और दंडवत करते हुए दूरी तय की. 7 महीने के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Birgunjse2000 नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है, जो अब तेजी से इंटरनेट पर छा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

48 डिग्री गर्मी में मंगवाया लड्डू, घर आया तो बन गया हलवा! Video देख पिघला दिल

नेपाल ट्रैफिक पुलिस का बड़ा दिल

साधु के लिए नेपाल की व्यस्त सड़कों पर इस तरह यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता था. लेकिन इस सफर में नेपाल की ट्रैफिक पुलिस देवदूत बनकर सामने आई. पुलिसकर्मियों ने साधु की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सड़क पर उनका पूरा साथ दिया. भारी ट्रैफिक के बीच पुलिसकर्मी साधु के आगे-आगे चलकर रास्ता साफ करते रहे ताकि उन्हें कोई चोट न लगे. नेपाल पुलिस के इस काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

 

 

जिम जाने वाले भी रह गए हैरान

इस वीडियो को देखकर लोग साधु की असीम भक्ति की तारीफ तो कर रहे हैं, साथ ही उनकी शारीरिक ताकत को देखकर दंग हैं. 7 महीने तक लगातार जमीन पर लेटकर आगे बढ़ने के लिए गजब की ताकत की जरूरत होती है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जय पशुपतिनाथ. क्या केवल मैं ही उनकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की ताकत के बारे में सोच रहा हूं?" सच में, साधु की यह फिटनेस अच्छे-अच्छे बॉडीबिल्डर्स को टक्कर दे रही है.

ट्रेन के समोसा वाले सावधान! टॉयलेट के पास पांव रखकर बैठा था वेंडर, Video देख आ गई...

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग साधु की इस अटूट श्रद्धा को नमन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कम से कम उन्होंने आपके सुंदर देश का दौरा किया, इस पर गर्व महसूस करें, उनकी आलोचना न करें. हर हर महादेव." दुनिया भर से लोग इस भारतीय साधु की मानसिक और शारीरिक शक्ति को देखकर हैरान हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

PashupatinathNepal Viral Video

Trending news

सस्पेंस! सिद्धारमैया का इस्तीफा आज, डीके शिवकुमार या दलित CM? कर्नाटक में फंसा पेंच
CM Siddaramaiah
सस्पेंस! सिद्धारमैया का इस्तीफा आज, डीके शिवकुमार या दलित CM? कर्नाटक में फंसा पेंच
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला