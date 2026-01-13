Advertisement
अंकल के साथ-साथ हम भी... बेटी ने मां से पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर Shadi.com का आया मजेदार जवाब!

अंकल के साथ-साथ हम भी... बेटी ने मां से पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर Shadi.com का आया मजेदार जवाब!

Indian Mother Funny Reply: मां से पूछा गया एक मासूम सा सवाल सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान बन गया, जब बेटी के सवाल पर मां ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा इंटरनेट ठहाके लगाने लगा.

 

Jan 13, 2026, 12:13 PM IST
अंकल के साथ-साथ हम भी... बेटी ने मां से पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर Shadi.com का आया मजेदार जवाब!

Viral Video: कई बार घर की आम बातचीत ही सबसे बड़ी हंसी की वजह बन जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला अपनी मां से बेहद सामान्य सा सवाल पूछती है. यह पल इतना सादगीभरा है कि लोग खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.

बेटी ने मां से ऐसा क्या पूछ लिया?

इस वायरल वीडियो को पूजा सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में वह अपनी मां से पूछती हैं कि परिवार में वह किससे ज्यादा प्यार करती हैं, उनसे या उनकी बहन से. सवाल सुनते ही माहौल थोड़ा गंभीर सा लगता है, लेकिन अगले ही पल मां ऐसा जवाब देती हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

मां का जवाब सुनकर सब हंस क्यों पड़े?

बिना एक पल सोचे मां बेहद शांति से कहती हैं, “तुम्हारे पापा.” यह जवाब इतना सटीक और सीधा होता है कि पूरा माहौल बदल जाता है. मां का कॉमिक टाइमिंग और चेहरे की सादगी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो बिल्कुल रियल और रिलेटेबल है. लगभग हर घर में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है और माता-पिता अक्सर इसी तरह मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं. यही घरेलूपन इस वीडियो को खास बना रहा है.

 

 

यह भी पढ़ें: Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

इस वायरल वीडियो पर Shaadi.com के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी कमेंट किया. उन्होंने लिखा, “अंकल के साथ-साथ हम भी शरमा गए.” यह कमेंट भी लोगों को खूब पसंद आया और वीडियो की वायरलिटी और बढ़ गई. वीडियो के कमेंट सेक्शन में मां की जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा, “यह जीत की मुस्कान है और यह कभी फीकी नहीं पड़ेगी.” दूसरे ने मजाक में कहा, “पापा ने तो जिंदगी जीत ली.” कई लोगों ने लिखा कि उनके घर में भी उनके पापा बिल्कुल ऐसा ही जवाब देते थे.

