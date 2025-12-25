मौत, तूफान, बर्फ को हराकर कैसे भारतीय पर्वतारोहियों ने फतह किया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी! जिसकी ऊंचाई सुनकर ही रुक जाती है सांसें

Advertisement
Highest Volcano Pico De Orizaba: दिसंबर 2025 में भारतीय पर्वतारोहियों की टीम ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी और उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पिको डी ओरिज़ाबा पर सफल चढ़ाई कर इतिहास रच दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:12 PM IST
Indian Mountaineers Achievement: दिसंबर 2025 में भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल ने वह कर दिखाया, जो किसी भी देश के लिए गर्व का विषय बन जाता है. इस टीम ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको डी ओरिजाबा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी माना जाता है. यह अभियान न सिर्फ शारीरिक ताकत की परीक्षा था, बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीमवर्क का भी बड़ा उदाहरण बना. इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व अनुभवी हाई-एल्टीट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार ने किया, जिन्होंने भारतीय पर्वतारोहण को एक बार फिर ग्लोबली पहचान दिलाई.

पिको डी ओरिज़ाबा को इतना खतरनाक क्यों?

5,636 मीटर यानी 18,491 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिको डी ओरिज़ाबा पर्वतारोहियों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. यहां की ठंडी तेज हवा, बर्फ से ढकी सतह और अचानक बदलने वाला मौसम हर कदम पर चुनौती खड़ी करता है. भारतीय टीम ने अपनी यात्रा को “कदम दर कदम, सांस दर सांस” बताया, जो इस बात का संकेत है कि इस चढ़ाई में शरीर के साथ-साथ दिमाग की भी कड़ी परीक्षा हुई. ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ठंडे तापमान ने हालात को और कठिन बना दिया.

किस रास्ते से हुई यह कठिन चढ़ाई?

भारतीय पर्वतारोहियों ने पिएद्रा ग्रांडे रिफ्यूज से जमापा ग्लेशियर रूट के जरिए चढ़ाई शुरू की. यह रास्ता आमतौर पर सात से आठ घंटे में पूरा होता है और तकनीकी कौशल की मांग करता है. इस रूट पर क्रैम्पोन और आइस एक्स का इस्तेमाल जरूरी होता है, क्योंकि फिसलन भरी चट्टानें, ग्लेशियर और ताजा बर्फ हर पल खतरा पैदा करती है. जमा देने वाली ठंड के बावजूद टीम के आपसी तालमेल और अनुशासन ने इस चढ़ाई को सुरक्षित और सफल बना दिया.

 

 

इस सफलता पर टीम लीडर नरेंद्र कुमार ने क्या कहा?

अभियान के बाद नरेंद्र कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका अगला लक्ष्य और भी कठिन होने वाला है. नरेंद्र कुमार ने बताया कि वह सर्दियों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं. यह बयान उनके जज्बे और भविष्य की बड़ी तैयारियों को साफ तौर पर दर्शाता है.

दुनिया में पिको डी ओरिज़ाबा की क्या है अहमियत?

पिको डी ओरिज़ाबा को पर्वतारोहण की दुनिया में खास स्थान हासिल है. इसे अक्सर वोल्कैनिक सेवन समिट्स की तैयारी करने वाले पर्वतारोहियों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता है. भले ही यह कुछ हिमालयी चोटियों जितना तकनीकी न हो, लेकिन इसकी ऊंचाई और परिस्थितियां इसे सहनशक्ति और अनुकूलन क्षमता परखने के लिए आदर्श बनाती हैं.

