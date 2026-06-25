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16 पासपोर्ट, 245 देश और 6 साल 6 महीने का सफर... भारतीय म्यूजिशियन बेनी प्रसाद की कहानी ने किया हैरान

Benny Prasad World Travel Story: भारत के म्यूजिशियन और वर्ल्ड ट्रैवलर बेनी प्रसाद ने अपनी अनोखी यात्रा से इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने 16 पासपोर्ट में वीजा और इमिग्रेशन स्टैंप भरते हुए दुनिया के 245 देशों और क्षेत्रों की यात्रा की. उनकी यह यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं थी, बल्कि संगीत के जरिए दुनिया से जुड़ने की कहानी थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST
16 पासपोर्ट, 245 देश और 6 साल 6 महीने का सफर... भारतीय म्यूजिशियन बेनी प्रसाद की कहानी ने किया हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@mosttraveledpeopleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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