बेनी प्रसाद का जन्म 6 अगस्त 1975 को बेंगलुरु में हुआ था. उनकी जिंदगी सिर्फ रोमांच और यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष से भरी हुई है. बेनी बचपन से ही गंभीर अस्थमा की समस्या से जूझ रहे थे. लंबे समय तक इलाज और स्टेरॉयड दवाओं के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ा. उन्हें रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी फेफड़ों की क्षमता भी काफी प्रभावित हुई. कम उम्र में ही उन्होंने मानसिक तनाव और मुश्किल दौर देखा. 16 साल की उम्र में वह इतने परेशान हो गए थे कि जिंदगी खत्म करने तक के विचार आने लगे थे. लेकिन बाद में एक युवा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी सोच बदली और उन्हें जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका मिला.