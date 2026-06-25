Benny Prasad World Travel Story: आज के समय में लोग घूमने-फिरने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रैवल वीडियो देखते हैं और नई जगहों की तलाश करते हैं. लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले बेनी प्रसाद की यात्रा किसी आम ट्रैवल स्टोरी जैसी नहीं है. उन्होंने दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंचकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.
हाल ही में सोशल मीडिया पर बेनी प्रसाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपने 16 पासपोर्ट दिखाते नजर आए. इन पासपोर्ट के हर पन्ने पर अलग-अलग देशों के वीजा और इमिग्रेशन स्टैंप दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर लोगों को अंदाजा हुआ कि उन्होंने कितनी लंबी और मुश्किल यात्रा पूरी की है.
सोशल मीडिया पेज Most Traveled People ने बेनी प्रसाद की कहानी शेयर की. पोस्ट में बताया गया कि बेनी ने भारतीय पासपोर्ट के साथ दुनिया के हर देश और क्षेत्र की यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया है. बेनी ने 245 देशों और क्षेत्रों की यात्रा सिर्फ 6 साल, 6 महीने और 22 दिनों में पूरी की है. उनकी इस यात्रा में सिर्फ फ्लाइट पकड़ना और नई जगह पहुंचना शामिल नहीं था, बल्कि हर देश के लिए वीजा प्रक्रिया, परमिशन और कई तरह की परेशानियों से गुजरना भी शामिल था. वीडियो में बेनी अपने पासपोर्ट के पन्ने पलटते नजर आते हैं. कई पन्ने रंग-बिरंगे स्टैंप और वीजा से भरे हुए हैं. कुछ पुराने पासपोर्ट के पन्ने समय के साथ पीले भी पड़ चुके हैं.
बेनी प्रसाद की खास बात यह है कि उन्होंने यह यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं की. वह एक म्यूजिशियन हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में परफॉर्म करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की. उनके लिए संगीत दुनिया से जुड़ने का माध्यम बना. उन्होंने अलग-अलग देशों में लोगों के बीच जाकर गिटार बजाया और अपने टैलेंट के जरिए पहचान बनाई. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि यह असली ट्रैवल इंस्पिरेशन हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि सोशल मीडिया आने से पहले ही बेनी असली ट्रैवल इंफ्लुएंसर थे. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इतने सारे वीजा और पेपरवर्क के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है.
बेनी की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. कई लोगों ने उन्हें भारत का असली ट्रैवल आइकन बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह जुनून और मेहनत की कहानी है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि आज जहां लोग कुछ देशों की यात्रा करके खुद को ट्रैवलर बताते हैं, वहीं बेनी ने पूरी दुनिया घूमकर दिखा दिया कि असली सफर क्या होता है. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि उन्होंने यह सब भारतीय पासपोर्ट के साथ किया, क्योंकि कई देशों के लिए भारतीय यात्रियों को वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.
बेनी प्रसाद का जन्म 6 अगस्त 1975 को बेंगलुरु में हुआ था. उनकी जिंदगी सिर्फ रोमांच और यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष से भरी हुई है. बेनी बचपन से ही गंभीर अस्थमा की समस्या से जूझ रहे थे. लंबे समय तक इलाज और स्टेरॉयड दवाओं के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ा. उन्हें रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी फेफड़ों की क्षमता भी काफी प्रभावित हुई. कम उम्र में ही उन्होंने मानसिक तनाव और मुश्किल दौर देखा. 16 साल की उम्र में वह इतने परेशान हो गए थे कि जिंदगी खत्म करने तक के विचार आने लगे थे. लेकिन बाद में एक युवा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी सोच बदली और उन्हें जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका मिला.
इसके बाद संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया. गिटार ने उन्हें नई पहचान दी और यही संगीत उन्हें दुनिया के अलग-अलग देशों तक लेकर गया. बेनी की कहानी यह बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान अपने जुनून को पहचान ले तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती पार कर सकता है. आज बेनी प्रसाद सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. 16 पासपोर्ट में भरे हजारों स्टैंप उनकी मेहनत, हिम्मत और दुनिया को देखने के जुनून की कहानी कहते हैं.