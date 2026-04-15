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शर्मनाक: थाईलैंड में भारतीय शख्स ने होटल स्टाफ के साथ की बदतमीजी, खुद ही वीडियो डाल फंसा मुश्किल में

Monu Azmi Viral Video Thailand: थाईलैंड में भारतीय शख्स मोनू आजमी द्वारा होटल की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोगों का भारी गुस्सा देखने को मिला. जानें कैसे एक व्यक्ति की हरकत ने विदेश में भारत की छवि पर सवाल खड़े कर दिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:52 AM IST
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शर्मनाक: थाईलैंड में भारतीय शख्स ने होटल स्टाफ के साथ की बदतमीजी, खुद ही वीडियो डाल फंसा मुश्किल में

सोशल मीडिया पर वायरल होने की भूख इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, इसका एक जीता-जागता और शर्मनाक उदाहरण थाईलैंड से सामने आया है. मोनू आजमी नाम के शख्स ने खुद ही अपना एक ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जिसमें वह एक महिला होटल स्टाफ के साथ बेहद आपत्तिजनक व्यवहार करता नजर आ रहा है. इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग विदेश जाकर न केवल कानून तोड़ते हैं, बल्कि पूरे भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

आज के दौर में डिजिटल शोहरत पाने की चाहत कभी-कभी इंसान की समझदारी पर भारी पड़ जाती है. थाईलैंड से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक भारतीय युवक की हरकत ने शर्मसार कर दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल रहा है जिसमें मोनू आजमी नाम का एक शख्स थाईलैंड में काम करता है. वह एक महिला हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता दिखाई दे रहा है.

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क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनू आजमी होटल की एक महिला कर्मचारी को परेशान कर रहा है. वह न केवल उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, बल्कि इस पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी करता है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने खुद ही इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि किसी भी देश में सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. नेटिजन्स ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि ऐसे ही लोगों की वजह से विदेश जाने वाले आम भारतीय यात्रियों को शक की निगाह से देखा जाता है और उन्हें कड़े वीजा नियमों या चेकिंग का सामना करना पड़ता है.

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पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई?

भारी विरोध को देखते हुए मोनू आजमी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया है. हालांकि, वीडियो की कॉपी अभी भी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर घूम रही है. खबर लिखे जाने तक थाई अधिकारियों या संबंधित होटल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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