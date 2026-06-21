International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मौके पर भारतीय नौसेना के जवानों ने ऐसा कारनामा किया, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. समुद्र की गहराई में रहने वाली पनडुब्बी पर काम करने वाले नौसेना के जवानों ने पानी के अंदर योगाभ्यास कर दुनिया को संदेश दिया कि योग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में किया जा सकता है.
आमतौर पर हम लोगों ने देखा होगा कि लोग खुले मैदान, पार्क या घर में योग करते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के जवानों ने अपने अनोखे अंदाज से सभी को हैरान कर दिया. पनडुब्बी के अंदर सीमित जगह और कठिन माहौल के बीच जवानों ने अनुशासन के साथ अलग-अलग योगासन किए. नौसेना के इस खास प्रयास का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग जवानों की मेहनत, फिटनेस और देश के प्रति उनके समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
भारतीय नौसेना के पनडुब्बी कर्मी हमेशा बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं. समुद्र के अंदर लंबे समय तक रहना, सीमित जगह में काम करना और हर समय सतर्क रहना आसान नहीं होता. ऐसे माहौल में जवानों ने योग करके दिखाया कि मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी है. वीडियो में नौसैनिकों को अलग-अलग योग मुद्राओं का अभ्यास करते देखा गया. उनका यह प्रयास सिर्फ एक योग कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, खुद को स्वस्थ और मजबूत रखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए.
इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम 'Yoga For Healthy Ageing' यानी 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' रखी गई है. इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि योग जीवन के हर पड़ाव में शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. भारतीय नौसेना ने भी इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए समुद्र के अंदर योगाभ्यास किया. जवानों ने दिखाया कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह जीवनशैली का हिस्सा बन सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर रोज योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है. यही कारण है कि सेना और सुरक्षा बलों में भी योग को काफी महत्व दिया जाता है.
पनडुब्बी के अंदर जगह काफी कम होती है. वहां हर काम एक खास तरीके और अनुशासन के साथ करना पड़ता है. ऐसे में योग करना अपने आप में एक चुनौती थी. लेकिन नौसैनिकों ने अपने आत्मविश्वास और ट्रेनिंग के दम पर इसे संभव कर दिखाया. उन्होंने साबित किया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. नौसेना के जवानों की यह पहल उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, जो व्यस्त जिंदगी का बहाना बनाकर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं.
Indian Navy Submariners celebrate International Yoga Day 2026! pic.twitter.com/8Bp9Xk1dS0
Niranjan Sahu (@N_Sahu_11) June 21, 2026
योग भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है. समुद्र की गहराइयों में भारतीय नौसेना के जवानों द्वारा किया गया योग भारत की इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है. यह दिखाता है कि योग सिर्फ एक जगह या परिस्थिति तक सीमित नहीं है. चाहे पहाड़ हों, रेगिस्तान हो या फिर समुद्र की गहराई, योग हर जगह इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.
जैसे ही नौसेना के जवानों का यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि देश की रक्षा करने वाले जवान हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखते हैं, यह देखकर गर्व होता है. कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो सिर्फ योग का नहीं, बल्कि अनुशासन, हिम्मत और आत्मविश्वास का संदेश देता है. लोगों का कहना है कि भारतीय नौसेना के जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की सेवा करने वाले सैनिक हर चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा रखते हैं.