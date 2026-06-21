इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम 'Yoga For Healthy Ageing' यानी 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' रखी गई है. इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि योग जीवन के हर पड़ाव में शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. भारतीय नौसेना ने भी इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए समुद्र के अंदर योगाभ्यास किया. जवानों ने दिखाया कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह जीवनशैली का हिस्सा बन सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर रोज योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है. यही कारण है कि सेना और सुरक्षा बलों में भी योग को काफी महत्व दिया जाता है.