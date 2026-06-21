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ना जमीन, ना खुला आसमान... पानी के अंदर नौसैनिकों ने किया योग, वीडियो देख लोग हुए हैरान

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के पनडुब्बी कर्मियों ने समुद्र के अंदर योग कर एक अनोखा संदेश दिया. कम जगह और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद जवानों ने योगासन कर दिखाया कि फिटनेस और मानसिक संतुलन के लिए योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:37 PM IST
ना जमीन, ना खुला आसमान... पानी के अंदर नौसैनिकों ने किया योग, वीडियो देख लोग हुए हैरान
Image Credit: Image credit: x/@N_Sahu_11

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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