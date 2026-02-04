Advertisement
trendingNow13097804
Hindi Newsजरा हटकेएडिलेड के पार्क में हुआ भारतीय कब्जा! मंजर देख ऑस्ट्रेलियाई शख्स के उड़े होश; बोला- यहां एक भी गोरा नहीं

एडिलेड के पार्क में हुआ भारतीय कब्जा! मंजर देख ऑस्ट्रेलियाई शख्स के उड़े होश; बोला- यहां एक भी गोरा नहीं

एक शख्स ने पार्क में खुद को अल्पसंख्यक महसूस करने का दावा करते हुए इमिग्रेशन पर सवाल उठाए. उसके वीडियो और बयान से बढ़ती प्रवासी आबादी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में नई बहस छिड़ गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एडिलेड के पार्क में हुआ भारतीय कब्जा! मंजर देख ऑस्ट्रेलियाई शख्स के उड़े होश; बोला- यहां एक भी गोरा नहीं

एक आम सैर उस वक्त बड़े विवाद में बदल गई, जब एक व्यक्ति ने पार्क में पहुंचे लोगों को देखकर खुद को बिल्कुल अलग-थलग महसूस किया. उसका कहना था कि वह सैकड़ों लोगों की भीड़ में खुद को अकेला पा रहा था और उसे लगा जैसे वह अपने ही देश में अजनबी बन गया हो. इस अनुभव ने न सिर्फ उसे हैरान किया, बल्कि उसके मन में भविष्य को लेकर डर भी पैदा कर दिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उसके वीडियो और बयान ने देखते ही देखते बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने इसे निजी अनुभव बताया, तो कईयों ने इसे नस्लीय सोच से जोड़कर देखा. यही मामला अब ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन और मल्टीकल्चर पर जारी बहस का हिस्सा बन गया है.

पार्क की भीड़ और शख्स का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स हाल ही में अपने इलाके के एक रिक्रिएशन रिजर्व में गया था. वहां उसने देखा कि बड़ी संख्या में भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े लोग मौजूद थे. उस वीडियो में बच्चे और युवा नजर  आ रहे हैं. शख्स ने दावा किया कि करीब 200 से ज्यादा लोग थे और उनमें उसे कोई भी गोरा ऑस्ट्रेलियाई दिखाई नहीं दिया. उसका कहना था कि वह खुद को वहां बिल्कुल फिट नहीं पा रहा था. उसने यह भी आरोप लगाया कि लोग उसे ऐसे देख रहे थे, जैसे वह वहां का नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: WATCH: आसमान में उड़ते पक्षी का पेट चीरकर निकली ईल मछली, तस्वीर देख हक्के-बक्के हो जाएंगे आप

कड़े शब्दों में जताई नाराजगी

इस अनुभव के बाद शख्स ने बेहद तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी. उसने कहा कि यह स्थिति विविधता या बहुसंस्कृतिवाद नहीं, बल्कि एक तरह का “कब्जा” लगती है. उसने यहां तक कह दिया कि यह बिना गोलियों की जंग जैसी है. शख्स ने चिंता जताई कि ऐसे हालात में उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा. उसने यह भी दावा किया कि पार्क की भीड़ देखकर एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई पिता अपनी बेटी के साथ वहां से लौट गया. इन बयानों ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो खेमों में बांट दिया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब देश में इमिग्रेशन को लेकर पहले से ही बहस चल रही है. हाल ही में एक राजनीतिक दल की अधिकारी के वीडियो ने भी विवाद खड़ा किया था, जिसमें शहर की भीड़ दिखाकर सवाल उठाए गए थे. उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और कई लोगों ने इसे भड़काऊ बताया. हालांकि समर्थकों का कहना था कि यह जनसांख्यिकीय बदलाव की सच्चाई दिखाता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी आए हैं. यही वजह है कि यह मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Indian immigrantsWhite Australianmulticulturalism

Trending news

इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल