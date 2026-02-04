एडिलेड के पार्क में हुआ भारतीय कब्जा! मंजर देख ऑस्ट्रेलियाई शख्स के उड़े होश; बोला- यहां एक भी गोरा नहीं

एक आम सैर उस वक्त बड़े विवाद में बदल गई, जब एक व्यक्ति ने पार्क में पहुंचे लोगों को देखकर खुद को बिल्कुल अलग-थलग महसूस किया. उसका कहना था कि वह सैकड़ों लोगों की भीड़ में खुद को अकेला पा रहा था और उसे लगा जैसे वह अपने ही देश में अजनबी बन गया हो. इस अनुभव ने न सिर्फ उसे हैरान किया, बल्कि उसके मन में भविष्य को लेकर डर भी पैदा कर दिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उसके वीडियो और बयान ने देखते ही देखते बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने इसे निजी अनुभव बताया, तो कईयों ने इसे नस्लीय सोच से जोड़कर देखा. यही मामला अब ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन और मल्टीकल्चर पर जारी बहस का हिस्सा बन गया है.

पार्क की भीड़ और शख्स का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स हाल ही में अपने इलाके के एक रिक्रिएशन रिजर्व में गया था. वहां उसने देखा कि बड़ी संख्या में भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े लोग मौजूद थे. उस वीडियो में बच्चे और युवा नजर आ रहे हैं. शख्स ने दावा किया कि करीब 200 से ज्यादा लोग थे और उनमें उसे कोई भी गोरा ऑस्ट्रेलियाई दिखाई नहीं दिया. उसका कहना था कि वह खुद को वहां बिल्कुल फिट नहीं पा रहा था. उसने यह भी आरोप लगाया कि लोग उसे ऐसे देख रहे थे, जैसे वह वहां का नहीं है.

कड़े शब्दों में जताई नाराजगी

इस अनुभव के बाद शख्स ने बेहद तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी. उसने कहा कि यह स्थिति विविधता या बहुसंस्कृतिवाद नहीं, बल्कि एक तरह का “कब्जा” लगती है. उसने यहां तक कह दिया कि यह बिना गोलियों की जंग जैसी है. शख्स ने चिंता जताई कि ऐसे हालात में उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा. उसने यह भी दावा किया कि पार्क की भीड़ देखकर एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई पिता अपनी बेटी के साथ वहां से लौट गया. इन बयानों ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो खेमों में बांट दिया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब देश में इमिग्रेशन को लेकर पहले से ही बहस चल रही है. हाल ही में एक राजनीतिक दल की अधिकारी के वीडियो ने भी विवाद खड़ा किया था, जिसमें शहर की भीड़ दिखाकर सवाल उठाए गए थे. उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और कई लोगों ने इसे भड़काऊ बताया. हालांकि समर्थकों का कहना था कि यह जनसांख्यिकीय बदलाव की सच्चाई दिखाता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी आए हैं. यही वजह है कि यह मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है.