ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद

Indian Entrepreneur: सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीय मूल के आंत्रप्रेन्योर हरीश उत्थायकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड कोई साधारण युवक नहीं बल्कि एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. वह बंगाली कॉमेडी स्किट बनाता है और महामारी के समय सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

क्या आंत्रप्रेन्योर ने गार्ड से दंग रह गया मालिक?

Add Zee News as a Preferred Source

हरीश ने पोस्ट में लिखा कि इस युवा कंटेंट क्रिएटर की क्रिएटिविटी और मेहनत देखकर वे प्रभावित हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उन्हें कभी बंगाली विज्ञापन बनाने हों तो वे उसी को हायर करेंगे. उन्होंने दूसरों को भी उसकी प्रतिभा को मौका देने की बात कही. इस पोस्ट के वायरल होते ही बहस शुरू हो गई कि डिजिटल दुनिया में सफलता का मतलब आखिर है क्या. एक यूजर ने सवाल उठाया, “फिर वह अभी भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? यूट्यूब कंटेंट मुफ्त है. सब्सक्राइबर से क्वालिटी तय नहीं होती.” दूसरे यूजर ने भी यही पूछा कि इतना बड़ा फॉलोइंग बेस होने के बाद भी क्या वह इससे ज्यादा नहीं कमा पाता.

Today I realised our security guard has 300,000 subscribers on YouTube. He started making Bengali skits during Covid when he was 14! What an entrepreneurial guy! If I ever had to make Bengali ads I’m gonna get this guy and so should you, I can share the contact! pic.twitter.com/OMxKLJXM36 — Harish Uthayakumar (@curiousharish) December 8, 2025

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

लोगों ने इस पर क्या कहा?

कई लोगों को अजीब लगा कि वायरल पोस्ट में उसके चैनल का लिंक तक शेयर नहीं किया गया. तीसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर हरीश सच में उसे प्रमोट करना चाहते तो चैनल लिंक भी शेयर कर देते. लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई कि वह आखिर किस तरह की कॉमेडी बनाता है और कैसी स्किट वायरल होती हैं. इस उत्सुकता ने चर्चा को और बड़ा बना दिया.

कमेंट्स में कई लोगों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर संख्या हमेशा कमाई नहीं दिखाती. कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कंटेंट कितना देखा जाता है, किस तरह के विज्ञापन आते हैं और ऑडियंस कितनी एंगेज होती है. खासकर क्षेत्रीय भाषाओं या निचे कंटेंट के क्रिएटर्स के लिए अलग चुनौतियां रहती हैं.