/950 करोड़ का बैंक घोटाला और होटल में अश्लील पार्टियां! भारतीय मूल के इस अरबपति का खुला भयानक राज

Bank Fraud: अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. वहां आलीशान जिंदगी जीने वाले और प्राइवेट जेट से घूमने वाले भारतीय मूल के एक बड़े फाइनेंसर महेंद्र मखीजानी को अमेरिकी फेडरल एजेंटों ने सुबह-सुबह उसके आलीशान बंगले से गिरफ्तार कर लिया है. इस शख्स पर कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 950 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड का आरोप लगा है. लेकिन कहानी सिर्फ पैसे के हेरफेर की नहीं है, बल्कि इसमें अय्याशी, गुंडे, अश्लील पार्टियां, ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा कॉकटेल शामिल है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.
कैलिफोर्निया के बेहद महंगे इलाके न्यूपोर्ट बीच में बुधवार की सुबह जब आम लोग सोकर जाग रहे थे, तभी अचानक हथियारों से लैस फेडरल एजेंटों ने एक आलीशान बंगले को घेर लिया. यह बंगला 44 साल के महेंद्र मखीजानी का था. पुलिस ने जब दस्तक दी तो महेंद्र को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अमेरिकी पुलिस उसे पजामे में ही हथकड़ी लगाकर जेल ले गई. महेंद्र के पास ऐश-ओ-आराम की हर वो चीज मौजूद थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है. उसके पास प्राइवेट जेट, बेंटले, पोर्श और मर्सिडीज जी-वैगन जैसी महंगी गाड़ियां थीं. इतना ही नहीं, उसने बराबर-बराबर में दो बड़े महल जैसे बंगले खरीद रखे थे जिसमें से एक उसने अपने ससुराल वालों को दे रखा था.
Adobe सॉफ्टवेयर से 956 करोड़ का खेल
अब बात करते हैं कि आखिर महेंद्र ने इतना बड़ा घोटाला किया कैसे. महेंद्र मखीजानी कैंटर एलएलसी नाम की कंपनी चलाता था. उसने एक लोकल बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था कि वह लोन के बदले सबसे टॉप क्वालिटी के रियल एस्टेट डॉक्युमेंट्स गारंटी के तौर पर रखेगा. लेकिन महेंद्र ने अपने एक जूनियर साथी के साथ मिलकर गंदा खेल शुरू कर दिया. इन लोगों ने एडोब सॉफ्टवेयर की मदद से प्रॉपर्टी के असली कागजात और उनके मेटाडेटा को ही बदल डाला. बैंक को नकली कागजात सौंपकर करोड़ों का लोन ले लिया गया और जब बैंक वाले फोन करते तो उन्हें झूठी कहानियां और फर्जी स्प्रेडशीट थमा दी जाती थीं. इस तरह देखते ही देखते उसने बैंक को करीब 950 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया.
अय्याशी की पार्टियां और ब्लैकमेलिंग का जाल
महेंद्र की कहानी में सबसे गंदा मोड़ तब आता है जब कोर्ट के सामने उसकी रातों के काले कारनामे उजागर होते हैं. महेंद्र सिर्फ पैसे ही नहीं चुरा रहा था बल्कि वो अपनी धौंस बनाए रखने के लिए गंदी चालें भी चलता था. वह अपने आलीशान ठिकानों पर ड्रग्स और अश्लील वर्कर्स के साथ प्राइवेट पार्टियां रखता था. इन पार्टियों में बैंक के कुछ कर्मचारियों और अपने करीबियों को भी बुलाया जाता था. इसके बाद महेंद्र उन पार्टियों में होने वाली हरकतों के दम पर लोगों को ब्लैकमेल करता था. कोर्ट के डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, वह अपने कर्मचारियों को धमकी देता था कि अगर किसी ने मुंह खोला तो वह उन्हें जान से मार देगा और उनके परिवार को सड़क पर ला देगा.
गुंडों के दम पर होटल पर कब्जा
महेंद्र मखीजानी का खौफ सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं था. उसने बिजनेस के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा गुंडे पाल रखे थे. कैलिफोर्निया के मशहूर 'हॉटेल लगाउना' को लेकर उसका एक बड़ा विवाद चल रहा था. आरोप है कि महेंद्र ने अपने गुंडों को भेजकर होटल पर धावा बोल दिया था. वहां जमकर कांच तोड़े गए, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट की गई और होटल के जरूरी कागजात जबरन छीन लिए गए. इस विवाद की वजह से होटल को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा था. महेंद्र इतना शातिर था कि उसने अपने एक विरोधी को बदनाम करने के लिए सड़क पर बड़ा सा बिलबोर्ड लगवा दिया था और उस पर विरोधी को डकैत लिखवा दिया था.
भारत भागने की थी पूरी तैयारी
महेंद्र मखीजानी को शायद अंदाजा हो गया था कि वो कभी न कभी पकड़ा जाएगा. उसने अपने साथियों से कई बार कहा था कि अगर अमेरिकी पुलिस उसके करीब पहुंची तो वो सब कुछ समेटकर भारत भाग जाएगा. अमेरिकी सरकार का कहना है कि महेंद्र के पास बहुत सारा पैसा है जिसे उसने अलग-अलग फर्जी कंपनियों और दूसरे नामों से छुपा रखा है और पुलिस अभी तक उसके सारे पैसों को ट्रैक नहीं कर पाई है. फिलहाल महेंद्र मखीजानी जेल की सलाखों के पीछे है और अगर उस पर बैंक फ्रॉड के ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे कम से कम 30 साल की जेल हो सकती है. इस खबर ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन के बीच तहलका मचा दिया है.