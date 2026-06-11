/कभी विदेश में साफ किए ऑफिस और धोई गाड़ियां, आज Tesla और करोड़ों के घर का मालिक है यह लड़का; भावुक कर देगी कहानी

Indian-Origin Success Story: कई बार लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे जिस तरह से काम और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है. ऐसे में लोग हताश और निराश हो जाते हैं. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो यह याद दिलाती हैं कि मुश्किल दौर हमेशा के लिए नहीं रहता. भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर देवेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.
देवेन, जो कभी भारत में नौकरी की तलाश में भटक रहा था. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा था. समय बीतता गया और करियर में कहीं कुछ खास नहीं हो रहा था. ऐसे में उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला किया और पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी उसके सामने कई तरह की परेशानियां आईं. नए देश में रहने, पढ़ाई करने और खर्च चलाने के लिए उसे कई छोटे-मोटे काम करने पड़े. हालांकि, उसने हार नहीं मानी और हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा. ऑस्ट्रेलिया में उसने किचन हेल्पर, ऑफिस क्लीनर और कार वॉशर तक का काम बड़े मन से किया. लेकिन आज वही लड़का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, टेस्ला कार का मालिक है और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपये का अपना घर खरीद चुका है. उसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है.
देवेन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की. लेकिन उसे लंबे समय तक कोई अच्छा काम नहीं मिला. उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किए, इंटरव्यू दिए और बेहतर अवसरों की तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. समय बीतता गया और करियर में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी. हालांकि, परिवार उसका पूरा साथ दे रहा था, लेकिन लगातार बेरोजगार रहने की वजह से वह खुद को निराश महसूस करने लगा था. उसे लगने लगा था कि जिंदगी कहीं रुक सी गई है.
आखिरकार, देवेन ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया. बेहतर काम और अच्छी लाइफ की उम्मीद में वह ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले लिया. लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वहां की जिंदगी उतनी आसान नहीं है, जितनी दूर से दिखाई देती है. शुरुआती दिनों में उसकी बचत तेजी से खत्म होने लगी. पढ़ाई का खर्च, रहने का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होने लगा. ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को आर्थिक रूप से संभालना.
देवेन ने तय किया कि वह परिवार पर बोझ नहीं बनेगा. उसने घर से पैसे मंगाने की बजाय खुद मेहनत करने का रास्ता चुना. खर्च चलाने के लिए उसने कई तरह के छोटे-मोटे काम किए. कभी किचन हेल्पर बनकर काम किया, कभी ऑफिस की सफाई की और कभी कार धोने का काम किया. इन नौकरियों में कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने इन्हीं के सहारे अपनी पढ़ाई और हर रोज का खर्च संभाला. देवेन का कहना है कि वह दौर आसान नहीं था. कई बार थकान, तनाव और भविष्य की चिंता उसे परेशान करती थी. लेकिन उसने खुद पर भरोसा बनाए रखा.
कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार 2016 में उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. उसे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में नौकरी मिल गई. यही वह मौका था, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था. इस नौकरी ने न सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उसके करियर को भी नई दिशा दी. देवेन ने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया और लगातार बेहतर प्रदर्शन करता रहा. इसका नतीजा यह हुआ कि अगले कुछ सालों में उसे कई प्रमोशन मिले. 2017 से 2022 के बीच उसका करियर लगातार आगे बढ़ता गया और वह कॉर्पोरेट दुनिया में मजबूत पहचान बनाने में सफल रहा.
जब करियर स्थिर होने लगा तो देवेन ने अपने बड़े सपनों पर काम शुरू किया. वह हमेशा से टेस्ला कार खरीदना चाहता था. कई सालों की मेहनत और बचत के बाद 2023 में उसने अपना यह सपना पूरा कर लिया. टेस्ला खरीदना उसके लिए सिर्फ एक कार लेना नहीं था, बल्कि उन संघर्ष भरे सालों पर जीत का प्रतीक था, जब वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे-छोटे काम कर रहा था.
टेस्ला खरीदने के बाद देवेन ने रियल एस्टेट में पैसे लगाने का फैसला किया. उसकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती गई और 2024 में उसने ऑस्ट्रेलिया में एक मिलियन डॉलर यानी करोड़ों रुपये कीमत का घर खरीद लिया. जिस व्यक्ति को कभी किराया और खर्च निकालने की चिंता रहती थी, वह अब अपने सपनों का घर खरीद चुका था. यही वजह है कि उसकी कहानी लोगों को बेहद प्रेरित कर रही है.
देवेन अपने अनुभव इंस्टाग्राम पर @insights_with_deven नाम के अकाउंट पर शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को एक वीडियो के जरिए लोगों के सामने रखा. वीडियो का संदेश था कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है वह बस एक अलग टाइमलाइन पर चल रही हो. यह संदेश लोगों के दिल को छू गया. वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने उनकी मेहनत और धैर्य की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि यह कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो इस समय करियर या नौकरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.
देवेन की कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. उन्होंने सफलता पाने के लिए कोई जादुई रास्ता नहीं अपनाया. इसके साथ ही उन्होंने कभी भी छोटे काम करने में शर्म महसूस नहीं की और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहे. यही बात अब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि विदेश में जाकर संघर्ष करने वाले लाखों लोगों की कहानी इससे मिलती-जुलती है. फर्क सिर्फ इतना है कि हर किसी की मेहनत का नतीजा अलग समय पर मिलता है.