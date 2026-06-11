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कभी विदेश में साफ किए ऑफिस और धोई गाड़ियां, आज Tesla और करोड़ों के घर का मालिक है यह लड़का; भावुक कर देगी कहानी

Indian-Origin Success Story: भारत में लंबे समय तक नौकरी न मिलने से परेशान एक लड़के ने बेहतर भविष्य की तलाश में ऑस्ट्रेलिया का रुख किया. वहां शुरुआती दिनों में उसने किचन हेल्पर, ऑफिस क्लीनर और कार वॉशर जैसे काम किए. लगातार मेहनत के दम पर उसने साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाया और आज करोड़ों रुपये के घर और कार का मालिक बन गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:57 AM IST
कभी विदेश में साफ किए ऑफिस और धोई गाड़ियां, आज Tesla और करोड़ों के घर का मालिक है यह लड़का; भावुक कर देगी कहानी
Image Credit: Image credit: instagram/@ insights_with_deven

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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