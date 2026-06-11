/कभी विदेश में साफ किए ऑफिस और धोई गाड़ियां, आज Tesla और करोड़ों के घर का मालिक है यह लड़का; भावुक कर देगी कहानी

देवेन, जो कभी भारत में नौकरी की तलाश में भटक रहा था. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा था. समय बीतता गया और करियर में कहीं कुछ खास नहीं हो रहा था. ऐसे में उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला किया और पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी उसके सामने कई तरह की परेशानियां आईं. नए देश में रहने, पढ़ाई करने और खर्च चलाने के लिए उसे कई छोटे-मोटे काम करने पड़े. हालांकि, उसने हार नहीं मानी और हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा. ऑस्ट्रेलिया में उसने किचन हेल्पर, ऑफिस क्लीनर और कार वॉशर तक का काम बड़े मन से किया. लेकिन आज वही लड़का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, टेस्ला कार का मालिक है और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपये का अपना घर खरीद चुका है. उसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है.