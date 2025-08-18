पगड़ी के कलर से ये शख्स बदलता है लग्जरी कारें, शौक देखकर दिमाग की नसें हो जाएंगी टाइट!

Rolls Royces Match With Turban: दुनिया में ज्यादातर लोग रॉल्स रॉयस (Rolls-Royce) को सिर्फ एक ख्वाब मानकर जीते हैं, लेकिन ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के बिजनेसमैन रुबेन सिंह ने इस ख्वाब को सच कर दिखाया है. उनके पास 15 Rolls-Royce कारें हैं और इसके अलावा कई महंगी और रेयर सुपरकार्स भी, जिसकी वजह से उनका गैराज दुनिया के सबसे चर्चित गैराजों में गिना जाता है.

रुबेन सिंह कौन हैं?

रुबेन सिंह का परिवार 1970 के दशक में ब्रिटेन शिफ्ट हो गया था. वे Isher Capital नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म और AlldayPA नाम की कस्टमर सर्विस आउटसोर्सिंग कंपनी के फाउंडर हैं. उनकी गिनती ब्रिटेन के सबसे सफल उद्यमियों में होती है और कई लोग उन्हें “ब्रिटिश बिल गेट्स” भी कहते हैं. बिजनेस के साथ-साथ वे खुद को एक गर्वित ब्रिटिश सिख मानते हैं और उनका मानना है कि उनकी आस्था उन्हें जिंदगी और काम दोनों में मजबूती देती है.

क्यों है Rolls-Royce का इतना जुनून?

रुबेन सिंह तब चर्चाओं में आए जब उनकी Rolls-Royce कारों के साथ खींची गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. खास बात यह थी कि उन्होंने अपने पगड़ी (टर्बन) के रंग कारों से मैच किए थे. यह स्टाइल उन्हें लक्जरी, कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बना देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक बार दिवाली के मौके पर खुद को 5 नई रॉल्स रॉयस गिफ्ट कीं. इसके बाद उनकी रॉल्स रॉयस की संख्या बढ़कर 15 हो गई. भले ही उनकी हर कार के कस्टमाइजेशन डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ है कि उन्हें इस ब्रांड से बेहद लगाव है.

सिर्फ Rolls-Royce ही नहीं, और भी हैं महंगी कारें

हालांकि रॉल्स रॉयस उनकी पहचान है, लेकिन उनके गैराज में कई सुपरकार्स भी हैं. लेंबोर्गिनी हुराकेन (कीमत करीब ₹3.22 करोड़), बुगाती वेरॉन (कीमत करीब ₹12.95 करोड़ से शुरू), फरारी एफ12 बरलिनेटा, पॉर्शे 918 स्पाइडर, पगानी हुआएरा जैसे धांसू कलेक्शन हैं. इन कारों ने उनके गैराज को मल्टी-बिलियन डॉलर कलेक्शन बना दिया है. यही वजह है कि कार प्रेमियों से लेकर आम लोग भी उनकी लाइफस्टाइल में दिलचस्पी दिखाते हैं.

टर्बन क्यों है उनकी ताकत का प्रतीक?

कारों से इतर, रुबेन सिंह की पहचान उनका टर्बन भी है. वे अक्सर अपनी रॉल्स रॉयस के रंग से मिलते-जुलते रंग की पगड़ी पहनते हैं. उनके लिए यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति, गर्व और व्यक्तिगत पहचान का प्रतीक है. यही उनकी शख्सियत को और खास बनाता है. आज की दुनिया में जहां लोग लग्जरी दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं रुबेन सिंह ने इसे अपने अनोखे अंदाज में पेश किया है.