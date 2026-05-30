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Hindi Newsजरा हटकेअमेरिकी भी नहीं कर पाया Cywyddau को प्रोनाउंस, भारतीय लड़के ने 90 सेकेंड में बोल दी 32 मुश्किल स्पेलिंग्स!

अमेरिकी भी नहीं कर पाया Cywyddau को प्रोनाउंस, भारतीय लड़के ने 90 सेकेंड में बोल दी 32 मुश्किल स्पेलिंग्स!

साल 2026 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में भारतीय मूल के छात्र श्रेय पारिख ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 'Cywyddau' जैसे बेहद कठिन और अजीबोगरीब शब्द की बिल्कुल सही स्पेलिंग बताकर सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 11:32 AM IST
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अमेरिकी भी नहीं कर पाया Cywyddau को प्रोनाउंस, भारतीय लड़के ने 90 सेकेंड में बोल दी 32 मुश्किल स्पेलिंग्स!

Spelling Bee 2026: अमेरिका में पॉपुलर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 कॉम्प्टीशन में एक बार फिर भारतीय मूल के दिमाग का डंका बजा है. इस बार भारतीय मूल के कॉम्पटीटर श्रेय पारिख ने इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और कठिन शब्दों में से एक का बेहद आसानी से सामना करके सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. श्रेय ने मंच पर जिस तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद मुश्किल शब्दों की स्पेलिंग बताई, उसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. इस मुकाबले को देखने वाले लाखों लोग श्रेय की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं.

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क्या है इस अजीब शब्द का मतलब

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कॉम्प्टीशन के दौरान श्रेय से 'Cywyddau' शब्द की स्पेलिंग पूछी गई थी. मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार यह एक वेल्श कविता का रूप है जो दो पंक्तियों या कभी-कभी तीन पंक्तियों के छंद में लिखी जाती है. इसमें तुकबंदी का खास ध्यान रखा जाता है. ब्रिटानिका की रिपोर्ट बताती है कि इस शब्द और काव्य रूप का विकास 14वीं शताब्दी में दक्षिण वेल्स में हुआ था. 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह वेल्स की प्रमुख काव्य शैली हुआ करती थी. हालांकि बीच में यह शैली लुप्त हो गई थी, लेकिन 18वीं और 19th शताब्दी में आधुनिक कवियों ने इसे फिर से जीवित कर दिया जो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

 

 

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही श्रेय पारिख का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, नेटिजन्स ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. दरअसल, वीडियो में कॉम्प्टीशन के होस्ट भी इस शब्द का सही उच्चारण करने में लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन श्रेय ने बिना रुके इसकी बिल्कुल सही स्पेलिंग बता दी. एक्स पर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, 'क्या उसने अभी कुछ अक्षरों को बस ऐसे ही हवा में फेंक दिया?' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं अपने दिमाग में भी इस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता, स्पेलिंग बताना तो दूर की बात है, श्रेय को बहुत-बहुत बधाई.' 

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90 सेकेंड में किया बड़ा धमाका

श्रेय पारिख ने प्रतियोगिता के इस 'स्पेल-ऑफ' राउंड में सिर्फ 'Cywyddau' ही नहीं, बल्कि महज 90 सेकेंड के भीतर 32 अलग-अलग शब्दों की बिल्कुल सही स्पेलिंग बताकर नया रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने न्यू जर्सी के अपने प्रतिद्वंदी और रनर-अप ईशान गुप्ता को बेहद कड़े मुकाबले में आसानी से हरा दिया, जो केवल 25 शब्द ही बोल पाए थे. श्रेय की जीत का आखिरी शब्द एक मेडिकल टर्म था जिसे "Bromocriptine" (ब्रोमोक्रिप्टिन) कहा जाता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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