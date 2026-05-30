अमेरिकी भी नहीं कर पाया Cywyddau को प्रोनाउंस, भारतीय लड़के ने 90 सेकेंड में बोल दी 32 मुश्किल स्पेलिंग्स!

Spelling Bee 2026: अमेरिका में पॉपुलर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 कॉम्प्टीशन में एक बार फिर भारतीय मूल के दिमाग का डंका बजा है. इस बार भारतीय मूल के कॉम्पटीटर श्रेय पारिख ने इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और कठिन शब्दों में से एक का बेहद आसानी से सामना करके सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. श्रेय ने मंच पर जिस तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद मुश्किल शब्दों की स्पेलिंग बताई, उसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. इस मुकाबले को देखने वाले लाखों लोग श्रेय की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं.

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क्या है इस अजीब शब्द का मतलब

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कॉम्प्टीशन के दौरान श्रेय से 'Cywyddau' शब्द की स्पेलिंग पूछी गई थी. मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार यह एक वेल्श कविता का रूप है जो दो पंक्तियों या कभी-कभी तीन पंक्तियों के छंद में लिखी जाती है. इसमें तुकबंदी का खास ध्यान रखा जाता है. ब्रिटानिका की रिपोर्ट बताती है कि इस शब्द और काव्य रूप का विकास 14वीं शताब्दी में दक्षिण वेल्स में हुआ था. 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह वेल्स की प्रमुख काव्य शैली हुआ करती थी. हालांकि बीच में यह शैली लुप्त हो गई थी, लेकिन 18वीं और 19th शताब्दी में आधुनिक कवियों ने इसे फिर से जीवित कर दिया जो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

Shrey spelling 32 words in 90 seconds to win the Spelling Bee is the new greatest athletic accomplishment of 2026. I don’t even know how he said the letters that fast. Got a “Holy Mackerel” out of@minakimes pic.twitter.com/gXOWmzAfb8 — Rodger Sherman (@rodger) May 29, 2026

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही श्रेय पारिख का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, नेटिजन्स ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. दरअसल, वीडियो में कॉम्प्टीशन के होस्ट भी इस शब्द का सही उच्चारण करने में लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन श्रेय ने बिना रुके इसकी बिल्कुल सही स्पेलिंग बता दी. एक्स पर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, 'क्या उसने अभी कुछ अक्षरों को बस ऐसे ही हवा में फेंक दिया?' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं अपने दिमाग में भी इस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता, स्पेलिंग बताना तो दूर की बात है, श्रेय को बहुत-बहुत बधाई.'

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90 सेकेंड में किया बड़ा धमाका

श्रेय पारिख ने प्रतियोगिता के इस 'स्पेल-ऑफ' राउंड में सिर्फ 'Cywyddau' ही नहीं, बल्कि महज 90 सेकेंड के भीतर 32 अलग-अलग शब्दों की बिल्कुल सही स्पेलिंग बताकर नया रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने न्यू जर्सी के अपने प्रतिद्वंदी और रनर-अप ईशान गुप्ता को बेहद कड़े मुकाबले में आसानी से हरा दिया, जो केवल 25 शब्द ही बोल पाए थे. श्रेय की जीत का आखिरी शब्द एक मेडिकल टर्म था जिसे "Bromocriptine" (ब्रोमोक्रिप्टिन) कहा जाता है.