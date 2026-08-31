/नेपाल के सैलाब में लापता थी मां, भारतीय मूल की बेटी ने TikTok वीडियो से ढूंढ निकाली लास्ट लोकेशन! फिर सामने आया बड़ा सुरा

किसी अपने से आखिरी बार हुई बातचीत कब अंतिम बातचीत बन जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. ब्रिटेन के मिल्टन कीन्स में रहने वाली फार्मासिस्ट तुलसी पटेल के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ. तुलसी की मां हेमांगिनी जितेंद्र पटेल और उनकी मौसी हेमा सुनील अमीन नेपाल घूमने गई थीं. दोनों महिलाओं ने इस ट्रिप को लेकर लंबे समय से प्लान बना रखा था.
यह उनके लिए कोई सामान्य छुट्टी नहीं थी, बल्कि लंबे समय से देखा गया एक सपना था. यूके के फेमस रेडियो स्टेशन LBC मैट फ्री से बात करते हुए तुलसी ने बताया कि उसने अपनी मां और मौसी से आखिरी बार सोमवार को बात की थी. इसके अगले दिन टूर ग्रुप के साथ उनकी एक फोटो भी परिवार को मिली थी. तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद हालात इतने बिगड़ जाएंगे.
बाढ़ के बाद जब मां और मौसी से संपर्क नहीं हो पाया तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. इसी दौरान तुलसी की नजर टूर कंपनी की तरफ से पोस्ट किए गए एक टिकटॉक वीडियो पर पड़ी. वीडियो को ध्यान से देखने पर तुलसी ने अपनी मां और मौसी को पहचान लिया. दोनों महिलाएं टूर के कुछ दूसरे लोगों के साथ नेपाल-चीन बॉर्डर के पास नजर आ रही थीं. यह वीडियो बुधवार सुबह करीब 6 बजे नेपाल के समय का बताया गया. इसका मतलब है कि जिस दिन इलाके में बाढ़ की तबाही शुरू हुई, उससे कुछ समय पहले ही दोनों महिलाओं की यह आखिरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी.
तुलसी के मुताबिक, परिवार ने अपनी तरफ से भी काफी रिसर्च की. उन्हें लास्ट GPS सिग्नल 'फ्रेंडशिप ब्रिज' के पास मिला था. इसके बाद टिकटॉक वीडियो ने उनकी लोकेशन को लेकर एक अहम सुराग दिया. वीडियो में मां और मौसी टिमुरे इलाके में बॉर्डर पार करने का इंतजार करती दिखाई दीं. तुलसी ने बताया कि दोनों महिलाओं को मंगलवार को बॉर्डर पार करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें देरी हो गई. आखिरकार उन्होंने बुधवार को बॉर्डर पार करने की कोशिश की. यही देरी बाद में परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह बन गई. हालांकि, तुलसी ने वीडियो से जियो-लोकेशन डेटा और लैंडमार्क एनालिसिस की मदद से उस सटीक जगह को ट्रैक किया और बचाव दलों तक इसकी जानकारी पहुंचा दी है.
तुलसी ने बताया कि उनकी मां और मौसी इस ट्रिप को लेकर काफी उत्साहित थीं. दोनों साल की शुरुआत से ही नेपाल जाने की बात कर रही थीं. यह उनके लिए बकेट लिस्ट में शामिल एक खास ट्रिप थी. परिवार को उम्मीद थी कि दोनों महिलाएं नेपाल और हिमालयी इलाके की खूबसूरती का आनंद लेकर वापस लौटेंगी. लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह ट्रिप परिवार के लिए इतनी बड़ी चिंता में बदल जाएगी. तुलसी ने बताया कि उन्होंने नेपाल जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए वहां पहुंचना आसान नहीं है. बॉर्डर बंद होने और खराब मौसम के कारण वह अपनी मां और मौसी तक सीधे नहीं पहुंच सकतीं.
तुलसी ने कहा कि अगर वह नेपाल पहुंच भी जाती हैं तो उन्हें शायद काठमांडू तक ही सीमित रहना पड़े. असली चिंता उन इलाकों तक पहुंचने की है, जहां उनकी मां और मौसी आखिरी बार देखी गई थीं. बाढ़ के बाद कई रास्ते टूट चुके हैं. नदियों का पानी बढ़ा हुआ है और बॉर्डर के आसपास हालात भी बेहद मुश्किल हैं. तुलसी ने यह भी बताया कि सरकार ने प्राइवेट हेलिकॉप्टरों को रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लिया है. ऐसे में परिवार समझता है कि इस समय प्राथमिकता उन लोगों को बचाना है जो सीधे प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं.
नेपाल के कई हिस्सों में आई अचानक बाढ़ और तेज पानी के बहाव ने भारी तबाही मचाई है. नेपाल-चीन बॉर्डर के आसपास के इलाकों में हालात खास तौर पर मुश्किल बताए जा रहे हैं. बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कें, पुल और दूसरी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं. कई लोगों का अपने परिवारों से संपर्क टूट गया है. ऐसे हालात में लापता लोगों के परिवारों के लिए सबसे मुश्किल चीज इंतजार है. फोन नहीं लग रहा, रास्ते बंद हैं और हर नई जानकारी उम्मीद और चिंता दोनों लेकर आती है.
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा है कि वह नेपाल की बाढ़ में लापता ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों की मदद के लिए काम कर रहा है. सरकार के मुताबिक, ब्रिटिश अधिकारी नेपाली और चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर जानकारी जुटा रहे हैं. कांसुलर स्टाफ को भी इलाके में तैनात किया गया है, जिससे प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों और उनके परिवारों को जरूरी मदद मिल सके. सरकार ने माना कि इस वक्त परिवारों के लिए हालात बेहद परेशान करने वाले हैं और अधिकारियों की कोशिश है कि उन्हें जल्द से जल्द जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाए.
तुलसी के लिए वह टिकटॉक वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद एक सामान्य वीडियो नहीं है. उसमें दिखाई देने वाली मां की कुछ सेकंड की झलक अब उनके परिवार के लिए सबसे अहम सुराग बन गई है. वीडियो ने कम से कम यह पता लगाने में मदद की कि बाढ़ से पहले उनकी मां और मौसी आखिरी बार कहां थीं. अब परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि रेस्क्यू टीमें उस इलाके तक पहुंचें और दोनों महिलाओं का पता सुरक्षित तरीके से लगा सकें. कभी-कभी किसी बड़ी त्रासदी के बीच एक छोटी सी तस्वीर या कुछ सेकंड का वीडियो भी परिवार के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बन जाता है. तुलसी की मां की वह आखिरी वीडियो झलक भी फिलहाल ऐसी ही एक उम्मीद बनी हुई है.