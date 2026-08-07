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घर में खड़ी हैं लग्जरी कारें, आलीशान बंगला! अमेरिका में पंडित जी की लाइफस्टाइल देख चकराया लोगों का सिर; Video वायरल

अमेरिका के एक मंदिर से जुड़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मंदिर के सामने बना एक शानदार दो मंजिला घर और उसके बाहर खड़ी कई लग्जरी कारें दिखाई देती हैं. इसमें दावा किया जा रहा है कि यह घर और गाड़ियां मंदिर में सेवा देने वाले भारतीय पंडित जी की हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विदेशों में मंदिरों के पुजारियों की कमाई और सुविधाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST
घर में खड़ी हैं लग्जरी कारें, आलीशान बंगला! अमेरिका में पंडित जी की लाइफस्टाइल देख चकराया लोगों का सिर; Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@amrita_life_in_usa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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