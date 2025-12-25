विदेश में बेटे के ऑफिस पहुंचे पेरेंट्स,​ मां-बाप की आंखों में नजर आई बेटे की कामयाबी की चमक

Viral Video:स्कॉटलैंड में जॉब कर भारतीय युवक ने अपने माता पिता को अपने ऑफिस बुलाया. इस दौरान बेटे की कामयाबी की मुस्कान माता पिता के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. इस वीडियो ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया, आप भी देखें ये शानदार वीडियो.
Viral Video: बच्चों की कामयाबी माता पिता के सबसे बड़े सपनों में से एक होती है. अगर माता पिता की आंखों में खुशी की चमक है तो इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है. ये किसी के लिए भी सबसे बड़ा पुरस्कार है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, स्कॉटलैंड में काम करने वाले एक युवक ने माता-पिता के ऑफिस विजिट का एक वीडियो शेयर किया है.
क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन?
बच्चे की कामयाबी किसी भी माता पिता की सबसे बड़ी कामयाबी होती है. हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े ओहदे पर देखना चाहते हैं. स्कॉटलैंड में काम करने वाले एक युवक ने माता-पिता के ऑफिस विजिट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में दिखता है कि युवक अपने माता पिता को अपना ऑफिस दिखा रहा है. इस दौरान युवक के माता पिता ऑफिस के माहौल को एन्जॉय करते हैं और बेटे के साथ काम करने वाले कर्मियों से भी मिलते हैं. वीडियो से साफ नजर आता है कि माता पिता भावुक हैं उनके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं है. मां-बाप उस दुनिया को करीब से महसूस कर रहे थे जहां उनका लाल 2 वक्त की रोटी कमाने रोज आता है. एक मां को अपने बेटे की कितनी चिंता होती है ये बताने की जरूरत नहीं है. ऑफिस का माहौल देखकर मां की आंखों में चमक आ जाती है और वे भावुक होकर बोलती हैं, “कंपनी के लोग कितने अच्छे हैं. अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं. ये लोग तुम्हारा ख्याल परिवार की तरह रखते हैं.”
क्या बोले पिता?
बेटे की तरक्की देखकर पिता के चेहरे पर भी मुस्कान थी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "तुम्हें ऐसी टीम मिली है, ये तुम्हारी किस्मत है" वीडियो शेयर करते समय युवक ने वीडियो में कैप्शन दिया, "अपने माता-पिता को मेरे वर्कप्लेस पर चलते हुए देखना और उनके चेहरे पर शांति और गर्व देखना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. उनकी खुशी इस बात से है कि मैं सम्मानित हूं, मूल्यवान हूं और अच्छे लोगों के बीच हूं." अब बेटे की ये कामयाबी देखकर माता पिता के मन की शांति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को just.mayur.things नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.