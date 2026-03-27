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Hindi Newsजरा हटकेइस भारतीय खिलाड़ी ने आवारा कुत्ते को लगा लिया गले, ग्राउंड पर खूब की मस्ती! IPL से पहले आया सबसे बेस्ट Video

इस भारतीय खिलाड़ी ने आवारा कुत्ते को लगा लिया गले, ग्राउंड पर खूब की मस्ती! IPL से पहले आया सबसे बेस्ट Video

IPL Viral Video: अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान एक आवारा कुत्ता मैदान पर आ गया. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने बैटिंग छोड़ उस कुत्ते को गोद में उठा लिया और उसके साथ मस्ती की. इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:23 PM IST
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इस भारतीय खिलाड़ी ने आवारा कुत्ते को लगा लिया गले, ग्राउंड पर खूब की मस्ती! IPL से पहले आया सबसे बेस्ट Video

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. इसका पहला मुकाबला बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. आईपीएल की शुरुआत होने में अभी 24 घंटे रह गए हैं लेकिन बाकी की टीमें अपने होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस मैच खेल रही हैं. आईपीएल शुरू होने से पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप बेहद ही खुश हो जाएंगे.

कुत्ते संग ग्राउंड पर बन गई बॉन्डिंग

दिल्ली कैपिटल्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी एक आवारा कुत्ता ग्राउंड पर पहुंच गया. पिच पर बैटिंग कर रहे भारतीय प्लेयर ने जैसे ही उसे देखा तो अपना बल्ला किनारे रख दिया और कुत्ते के साथ जाकर खेलने लग गया. इतना ही नहीं, खिलाड़ी ने कुत्ते को उठाकर गले लगा लिया और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा. अब आपके मन में यह सवाल बार-बार आ रहा होगा कि वो खिलाड़ी कौन है जिसने कुत्ते संग इतना प्यार जताया.

 

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(पढ़ें: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना विराट कोहली का 'चहेता', भूखे पेट सोकर काटी रातें! मिलिए)

आखिर कौन था वो खिलाड़ी?

दरअसल, ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर व ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक पोरेल बैटिंग कर रहे थे, तभी एक आवारा कुत्ता उनकी तरफ दौड़ता आने लगा. पोरेल ने अपना बल्ला ग्राउंड पर रखा और फिर कुत्ते के साथ ऐसे घुल-मिल गए, जैसे उसे पहले से जानते हों. साथ ही अभिषेक ने उसे गोद में उठा लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगे. बाहर ले जाते वक्त उन्होंने कुत्ते के साथ कुछ देर तक मस्ती भी की. उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

लोगों ने इंटरनेट पर क्या कहा?

इसे इंस्टाग्राम पर दिल्ली कैपिटल्स के अकाउंट द्वारा पोस्ट किया गया है. कुछ ही घंटों में इसपर लाखों व्यूज आ गए और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "यह इस बात का संकेत है कि ट्रॉफी आने वाली है." एक अन्य ने लिखा, "डोगेश भाई, आपने हमारा दिल जीत लिया."

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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