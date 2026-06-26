/25 मिनट का सफर और तोहफे में ₹4000 की Dior लिपस्टिक! भारतीय प्राइवेट जेट की मेहमाननवाजी ने जीता अमेरिकी महिला का दिल

Indian Private Jet Viral Post: आज के समय में प्राइवेट जेट का सफर आम लोगों के लिए किसी लग्जरी अनुभव से कम नहीं माना जाता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्राइवेट जेट का सफर सिर्फ अमीर लोगों या बड़े बिजनेस वालों के लिए होता है. लेकिन हाल ही में भारत की एक छोटी सी प्राइवेट जेट यात्रा ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
दरअसल, अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने भारत में अपनी 25 मिनट की प्राइवेट जेट यात्रा का अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि इतनी छोटी फ्लाइट के बावजूद उन्हें जिस तरह की सर्विस और गिफ्ट मिले, वह उनके लिए काफी खास अनुभव रहा था.
कैलिफोर्निया की व्यापारी आशा जडेजा मोटवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्थान के आबू रोड से अहमदाबाद तक प्राइवेट जेट से सफर किया था. आशा ने भारतीय चार्टर कंपनी की तारीफ करते हुए लिखा कि इस यात्रा में उन्हें बेहद शानदार अनुभव मिला. उन्होंने पायलट्स की भी तारीफ की और कहा कि वे काफी अनुभवी, प्रोफेशनल और स्मार्ट थे. लेकिन जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था यात्रियों को दिया गया गिफ्ट पैक. आशा के अनुसार, यात्रा के दौरान उन्हें टेडी बियर, Dior ब्रांड की लिपस्टिक, खूबसूरत फूलों का बुके और साथ में गर्म साउथ इंडियन खाना भी दिया गया था. खास बात यह रही कि इन चीजों के लिए उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए थे.
आशा ने अपने पोस्ट में भारतीय और अमेरिकी प्राइवेट जेट सर्विस के अनुभव की तुलना भी की. उन्होंने बताया कि अमेरिका में जिस प्राइवेट जेट कंपनी से वह सफर कर चुकी हैं, वहां उन्होंने सिर्फ एक ट्यूना सैंडविच मांगा था, जिसका बिल करीब 250 डॉलर यानी लगभग 20 हजार रुपये से ज्यादा आया था. उनके मुताबिक, वहां कोई गिफ्ट या अतिरिक्त सुविधा नहीं मिली थी. इसके उलट भारत में उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कई चीजें दी गईं. इसी वजह से उन्होंने लिखा कि भारतीय जेट कंपनियां ज्यादा उदार और मेहमाननवाज लगीं. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर कुछ लोग मिलकर खर्च शेयर करें तो प्राइवेट चार्टर से सफर करना एक अच्छा अनुभव हो सकता है.
आशा की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने भारतीय हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की और कहा कि देश की सर्विस इंडस्ट्री में मेहमानों का ध्यान रखने की परंपरा काफी मजबूत है. एक यूजर ने लिखा कि बहुत से लोगों को अभी तक यह पता ही नहीं है कि छोटे शहरों से भी ऐसी चार्टर सर्विस उपलब्ध हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत के लग्जरी होटल्स की तरह यहां की दूसरी सर्विसेज भी मेहमानों को खुश करने पर काफी ध्यान देती हैं. उसने लिखा कि भारत के कई फाइव स्टार होटल्स में देर रात तक खाने की सुविधा मिल जाती है, जबकि कई विदेशी देशों में आधी रात के बाद विकल्प सीमित हो जाते हैं.
इस पोस्ट के बाद कई लोगों की दिलचस्पी प्राइवेट जेट सर्विस को लेकर बढ़ गई. कुछ यूजर्स ने आशा से पूछा कि उन्होंने किस चार्टर कंपनी से सफर किया था, कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया और इसकी लगभग कीमत कितनी थी. कई लोगों ने कहा कि ऐसी जानकारियां मिलने से दूसरे लोग भी छोटे ग्रुप में मिलकर इस तरह के अनुभव ले सकते हैं. हालांकि, प्राइवेट जेट यात्रा अभी भी ज्यादातर लोगों के लिए महंगा ऑप्शन है, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखाया कि छोटी से छोटी यात्रा को भी खास बनाने के लिए सर्विस और मेहमाननवाजी काफी मायने रखती है.
For my US friends: So we took an 8 seater from Abu Road to Ahmedabad. India. 25 minutes. We were given 2 excellent pilots - experienced, professional and smart
Indian jet companies are way more generous and large hearted than American jet companies. And half the price.… pic.twitter.com/fN6lVb7O7a
— Asha Jadeja Motwani (@ashajadeja) June 25, 2026
भारत में मेहमानों का स्वागत और उनकी सुविधा का ध्यान रखना हमेशा से संस्कृति का हिस्सा रहा है. यही वजह है कि कई विदेशी पर्यटक यहां की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते रहते हैं. आशा का यह अनुभव भी इसी बात को दिखाता है कि यात्रा सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाला अनुभव भी उसे यादगार बना देता है. फिलहाल उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग भारतीय चार्टर सर्विस की इस खास मेहमाननवाजी की तारीफ कर रहे हैं.