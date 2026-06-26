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25 मिनट का सफर और तोहफे में ₹4000 की Dior लिपस्टिक! भारतीय प्राइवेट जेट की मेहमाननवाजी ने जीता अमेरिकी महिला का दिल

Indian Private Jet Viral Post: भारत की एक छोटी प्राइवेट जेट यात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. अमेरिका की एक व्यापारी ने 25 मिनट की फ्लाइट के दौरान मिले शानदार अनुभव को शेयर किया, जिसमें उन्हें Dior लिपस्टिक, टेडी बियर, फूलों का बुके और गर्म खाना तक गिफ्ट में मिला था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:57 PM IST
25 मिनट का सफर और तोहफे में ₹4000 की Dior लिपस्टिक! भारतीय प्राइवेट जेट की मेहमाननवाजी ने जीता अमेरिकी महिला का दिल
Image Credit: Image credit: X/@ashajadejaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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