/25 मिनट का सफर और तोहफे में ₹4000 की Dior लिपस्टिक! भारतीय प्राइवेट जेट की मेहमाननवाजी ने जीता अमेरिकी महिला का दिल

कैलिफोर्निया की व्यापारी आशा जडेजा मोटवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्थान के आबू रोड से अहमदाबाद तक प्राइवेट जेट से सफर किया था. आशा ने भारतीय चार्टर कंपनी की तारीफ करते हुए लिखा कि इस यात्रा में उन्हें बेहद शानदार अनुभव मिला. उन्होंने पायलट्स की भी तारीफ की और कहा कि वे काफी अनुभवी, प्रोफेशनल और स्मार्ट थे. लेकिन जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था यात्रियों को दिया गया गिफ्ट पैक. आशा के अनुसार, यात्रा के दौरान उन्हें टेडी बियर, Dior ब्रांड की लिपस्टिक, खूबसूरत फूलों का बुके और साथ में गर्म साउथ इंडियन खाना भी दिया गया था. खास बात यह रही कि इन चीजों के लिए उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए थे.