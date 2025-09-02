Desi Jugaad: ट्रेन में बना दिया मिनी AC रूम! यात्री ने सीट पर लगाया पर्सनल कूलर, फिर आराम से सो गया

Desi jugaad ka Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमारी कल्पना से परे होता है हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इसमें भारतीय जुगाड़ की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां एक नामुमकिन काम को भी आसान बना दिया गया. भारत में जुगाड़ सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि लोगों की रचनात्मकता और समस्या-समाधान की क्षमता का प्रमाण है. इस वीडियो को देखकर लोग दंग रह गए और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. क्या सच में जुगाड़ के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं.

ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपना खुद का कूलर लेकर ट्रेन में पहुंचा और उसे इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया. जनरल कोच के अपर बर्थ पर उसने कूलर चालू किया और मस्ती से सो गया. किसी यात्री ने यह नजारा कैमरे में कैद कर लिया.

ट्रेन की बर्थ पर ही कूलर लगाकर सो गया शख्स

वीडियो में दिख रहा है कि यात्री अपर बर्थ पर लेटा है और उसके पास एक छोटा कूलर चल रहा है. ट्रेन में सामान्यत: पंखे लगे होते हैं, लेकिन यह शख्स अपने साथ लाया कूलर ही चला बैठा. किसी दूसरे यात्री ने इसका वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डालते ही यह वायरल हो गया.

नियमों का उल्लंघन और यूजर्स की प्रतिक्रिया

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. रेलवे नियमों के अनुसार ट्रेन के स्विच पैनल से केवल लो पावर डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप या पावर बैंक चार्ज किए जा सकते हैं. हाई पावर डिवाइस का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है, कूलर को ट्रेन में चलाना भी दंडनीय अपराध माना जाता है और इसके लिए जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है.

वायरल क्लिप ने मचाया धमाल

वायरल इस वीडियो X पर @Taza_Tamacha नाम के अकाउंट ने शेयर किया और कुछ ही घंटों में इसे ढाई लाख से ज्यादा बार देखा गया. पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कई मजेदार कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "TTE ने देखा तो पक्का फाइन लगेगा." दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "ट्रेन में अगली बार फ्रिज भी लगाना भाई."