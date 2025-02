कंधे पर बच्चा, हाथ में लाठी, ड्यूटी पर तैनात मां: पूरा Video देखकर करना ही पड़ेगा सैल्यूट

Railway Police Force Video: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. इसके कुछ ही दिनों बाद एक रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अधिकारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने अपने एक साल के बच्चे को सीने से बांधकर स्टेशन पर गश्त करते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद दिखीं.

ड्यूटी के साथ मातृत्व का फर्ज

आरपीएफ इंडिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "वह सेवा करती है, वह पोषण करती है, वह सब कुछ करती है - एक मां, एक योद्धा, शान से खड़ी... 16बीएन/आरपीएसएफ की कांस्टेबल रीना अपने बच्चे को साथ लेकर ड्यूटी निभा रही हैं, उन अनगिनत माताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर दिन मातृत्व के साथ कर्तव्य की पुकार को संतुलित करती हैं." टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 16 फरवरी को छुट्टी पर होने के बावजूद रीना ड्यूटी पर लौट आईं.

She serves, she nurtures, she does it all—

A mother, a warrior, standing tall…

Constable Reena from 16BN/RPSF performing her duties while carrying her child, representing the countless mothers who balance the call of duty with motherhood every day.#NariShakti #HeroesInUniform… pic.twitter.com/enzaw0iDYo

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) February 17, 2025