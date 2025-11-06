Advertisement
ट्रेन में सिर्फ 20 रुपये के लिए हुआ झगड़ा, बेल्ट से पीटा गया यात्री! Video देखने के बाद रेलवे का आया ये जवाब

Indian Railways: अंडमान एक्सप्रेस में खाने के 20 रुपये को लेकर एक यात्री की बेल्ट से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामला पुराने वीडियो का बताया जा रहा है, लेकिन रेलवे के कैटरिंग वेंडरों पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है.

 

Nov 06, 2025, 08:57 AM IST
Andaman Express Train Video: एक ट्रेन के अंदर का हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इसमें एक कैटरिंग वेंडर को यात्री को बेल्ट से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि डिब्बे में बैठे अन्य यात्री स्तब्ध होकर यह नजारा देखते रह गए. यह घटना अंडमान एक्सप्रेस की बताई जा रही है, जो अगस्त में झांसी स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर हुई थी.

मध्य प्रदेश के बीना निवासी 25 वर्षीय निहाल अपने परिवार के साथ 25 अगस्त को कटरा जा रहे थे. उन्होंने ट्रेन में वेज थाली मंगाई, जिसकी कीमत रेलवे के अनुसार ₹110 थी, लेकिन वेंडर ने ₹130 वसूले. निहाल ने आपत्ति जताई, तो वेंडर पहले चला गया लेकिन थोड़ी देर में अपने साथियों के साथ वापस आया और मारपीट शुरू कर दी.

कैसे हुई ट्रेन में यात्री की पिटाई?

वायरल वीडियो में वेंडर को बेल्ट उतारकर निहाल पर वार करते देखा जा सकता है. कई यात्री बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते. इस वीडियो को एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स नाम के अकाउंट ने शेयर करते हुए लिखा, “रेलवे कैटरिंग माफिया फिर सक्रिय हो गया है, ₹110 की थाली के लिए ₹130 मांगने पर यात्री को पीटा गया.”

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला. एक यूजर ने लिखा, “रेलवे के कैटरिंग वेंडर गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं.” दूसरे ने कहा, “ये सिर्फ ओवरचार्जिंग नहीं, यात्री की सुरक्षा पर हमला है.” कई यूज़र्स ने #EndRailwayMafia ट्रेंड शुरू कर दिया और रेल मंत्री से कार्रवाई की मांग की.

 

 

क्या कार्रवाई हुई इस घटना पर?

जानकारी के मुताबिक ट्रेन बीना पहुंचने पर निहाल ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताया. वीडियो वायरल होने के बाद झांसी डिवीजन के पीआरओ मनोज कुमार ने कहा कि रेलवे ने घटना पर आंतरिक जांच शुरू कर दी है. बढ़ते विवाद के बीच सेंट्रल रेलवे ने सफाई दी कि यह पुराना वीडियो है और झांसी में ऐसी कोई नई घटना दर्ज नहीं हुई है. बयान में कहा गया कि कृपया पुराने वीडियो शेयर कर लोगों को भ्रमित न करें.

 

 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Indian railways

Trending news

