बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग

Ticketless Woman Passenger: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यात्री इंडियन रेलवे के स्टाफ से बहस करती दिख रही है. बताया जा रहा है कि वह बिना टिकट यात्रा कर रही थी. जब टीटीई ने टिकट मांगा, तो महिला ने उल्टा जवाब दे दिया- अंधे हो क्या? इस पर पूरा माहौल गरमा गया.

महिला ने क्यों किया हंगामा?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला लगातार रेलवे स्टाफ से बदतमीजी कर रही है. उसने न केवल टिकट दिखाने से मना किया बल्कि झूठा आरोप भी लगाया कि रेलवे कर्मचारी उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं. यहां तक कि महिला ने टीटीई पर हाथ उठाने की भी कोशिश की. इस पर टीटीई ने कहा- “ये देखिए, इन्होंने हम पर हमला किया है.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

सहयात्रियों ने क्या कहा?

जब महिला की आवाज डिब्बे में गूंजने लगी, तो यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. एक यात्री ने कहा- “महिला अधिकार का दुरुपयोग मत कीजिए, कि आप किसी को भी कुछ भी कहें.” यात्रियों का कहना था कि महिला जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही है और नियमों की अनदेखी कर रही है.

इस वीडियो को एक्स पर मयंक बुरमी नामक यूजर ने शेयर किया. उन्होंने लिखा, “पहली बात तो ये महिला बिना टिकट यात्रा कर रही है. दूसरी बात, इसका रवैया. इसे पता है कि कुछ नहीं होगा. महिलाओं के अधिकार के नाम पर कानून का दुरुपयोग! क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी?” इस कैप्शन के साथ ही वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

Firstly, she is travelling without a ticket

Secondly, with this attitude As she knows nothing is going to happen. Women's empowerment ke naam pr misuse of law!

Any action will be taken? @RailwaySeva pic.twitter.com/ABHrJ37qE9 — Mayank Burmee (@BurmeeM) September 17, 2025

यह भी पढ़ें: आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

रेलवे ने क्या सफाई दी?

जैसे ही मामला बढ़ा, रेलवे सेवा (Railway Seva) ने ट्वीट कर कहा, “हमें खेद है! यह अनुभव रेलवे की ओर से देने जैसा बिल्कुल नहीं है. कृपया पीएनआर/यूटीएस नंबर और मोबाइल नंबर डीएम के जरिए साझा करें.” रेलवे ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा.