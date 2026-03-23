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Hindi Newsजरा हटकेचलती ट्रेन में आधी रात तड़प रहा था बच्चा, रेलवे TTE ने मिनटों में कैसे बुला लिया डॉक्टर? हर कोई जान लें वरना...

चलती ट्रेन में आधी रात तड़प रहा था बच्चा, रेलवे TTE ने मिनटों में कैसे बुला लिया डॉक्टर? हर कोई जान लें वरना...

Indian Railways: चलती ट्रेन में बीमार शिशु की मदद के लिए इंडियन रेलवे की तेज कार्रवाई ने सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मां ने बताया कैसे मिनटों में डॉक्टर और दवा की व्यवस्था की गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:03 AM IST
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चलती ट्रेन में आधी रात तड़प रहा था बच्चा, रेलवे TTE ने मिनटों में कैसे बुला लिया डॉक्टर? हर कोई जान लें वरना...

Indian Railways: रेलवे की एक संवेदनशील और तेज कार्रवाई इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक मां ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैसे चलती ट्रेन में उनके छोटे बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सफर के दौरान बच्चे की हालत देखकर परिवार घबरा गया, लेकिन जो मदद उन्हें मिली, उसने उनकी सोच ही बदल दी. यह घटना अब लोगों के बीच भरोसा और सराहना दोनों बढ़ा रही है.

बच्चे की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी?

पेशे से एक डेंटिस्ट मां ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को ड्रमस्टिक सूप पिलाया था. इसके कुछ ही देर बाद बच्चा लगातार उल्टी करने लगा. बच्चे की हालत देखकर माता-पिता घबरा गए और तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई से मदद मांगी. उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कोई सहायता मिल पाएगी, लेकिन स्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे तुरंत मदद तलाशें.

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रेलवे ने इतनी जल्दी कैसे की मदद?

टीटीई को जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ एक्टिव हो गया. उन्होंने तुरंत दवाइयों की व्यवस्था की और जैसे ही ट्रेन हिंदपुर स्टेशन पहुंची, वहां पहले से ही एक डॉक्टर मौजूद था. डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और सही दवाइयां दीं. खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से हुई और परिवार को बिल भी दिया गया. मां ने बताया कि इतनी तेज और प्रोफेशनल मदद देखकर वे सच में हैरान रह गईं.

मां ने क्या कहा अपने अनुभव में?

वीडियो में मां ने लिखा कि यह अनुभव उनके लिए पैनिक से राहत तक का सफर था. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चलती ट्रेन में इतनी जल्दी मदद मिल जाएगी. लेकिन जिस तरह से रेलवे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उससे उनका भरोसा काफी बढ़ गया. उन्होंने इस पूरी घटना के लिए रेलवे का धन्यवाद भी किया.

 

 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लाखों बार देखा गया. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया और कमेंट्स में रेलवे की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि जब मदद की जरूरत होती है तो रेलवे हमेशा अगली स्टेशन पर सहायता उपलब्ध कराता है. लोगों ने इसे एक जिम्मेदार और मानवीय सेवा का उदाहरण बताया. कई यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें रात में अचानक पेट दर्द हुआ था और कुछ ही स्टेशनों बाद उन्हें उनकी सीट तक दवा पहुंचा दी गई. इस तरह के अनुभव बताते हैं कि भीड़ और चुनौतियों के बावजूद रेलवे इमरजेंसी में यात्रियों की मदद के लिए तैयार रहता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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