पैसा लग्जरी का और रिस्क जान का? रेलवे के इस कोच डिजाइन पर भड़के नेटिजन्स; देखें वो वीडियो जिसने सबको डरा दिया

Indian Railways Safety: सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो ने भारतीय रेलवे के फर्स्ट एसी कोच में मौजूद एक गंभीर डिजाइन खामी को उजागर कर दिया. यूजर ने दिखाया कि कोच के अंदर मौजूद एक गेट सीधे मुख्य बोगी गेट के सामने खुलता है, जिससे अगर कोई अनजान यात्री दरवाजा खोल दे तो वह सीधे बाहर गिर सकता है. इस पोस्ट के बाद हजारों लोगों ने यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

पोस्ट करने वाले यूजर ने लिखा कि उसने पहली बार ऐसा फर्स्ट एसी दरवाजा देखा है जो सीधे नरक के दरवाजों की ओर खुलता है. उसका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बिना आगे देखे यह दरवाजा खोल दे तो वह सीधे ट्रेन से बाहर गिर सकता है. यह बात इस डिजाइन की खतरनाक हकीकत को सामने लाती है, जहां एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती थी.

क्या रेलवे ने इस खतरे को गंभीरता से लिया?

इस पोस्ट के वायरल होते ही रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी RCF Kapurthala ने इस मामले को संज्ञान में लिया. उन्होंने माना कि यह डिजाइन यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है. अपने आधिकारिक बयान में RCF ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

we have finalized the design to resolve the issue, and corrective action is being taken with immediate effect—for both future coaches and existing ones. https://t.co/EZGxu3LNxn — RCF Kapurthala (@KapurthalaRcf) January 24, 2026

RCF कपूरथला ने साफ किया कि यह सुधार केवल आने वाले नए कोचों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पहले से चल रहे फर्स्ट एसी कोचों में भी यह बदलाव किया जाएगा. इसका मतलब है कि रेलवे ने पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, ताकि भविष्य में किसी यात्री की जान खतरे में न पड़े. एक आम यात्री द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है. अगर यह वीडियो सामने नहीं आता तो शायद यह खामी लंबे समय तक नजरअंदाज होती रहती.