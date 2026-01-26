Advertisement
trendingNow13086704
Hindi Newsजरा हटकेपैसा लग्जरी का और रिस्क जान का? रेलवे के इस कोच डिजाइन पर भड़के नेटिजन्स; देखें वो वीडियो जिसने सबको डरा दिया

पैसा लग्जरी का और रिस्क जान का? रेलवे के इस कोच डिजाइन पर भड़के नेटिजन्स; देखें वो वीडियो जिसने सबको डरा दिया

फर्स्ट एसी कोच में खतरनाक गेट डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बाद भारतीय रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिजाइन सुधारने का फैसला किया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत होगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसा लग्जरी का और रिस्क जान का? रेलवे के इस कोच डिजाइन पर भड़के नेटिजन्स; देखें वो वीडियो जिसने सबको डरा दिया

Indian Railways Safety: सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो ने भारतीय रेलवे के फर्स्ट एसी कोच में मौजूद एक गंभीर डिजाइन खामी को उजागर कर दिया. यूजर ने दिखाया कि कोच के अंदर मौजूद एक गेट सीधे मुख्य बोगी गेट के सामने खुलता है, जिससे अगर कोई अनजान यात्री दरवाजा खोल दे तो वह सीधे बाहर गिर सकता है. इस पोस्ट के बाद हजारों लोगों ने यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

पोस्ट करने वाले यूजर ने लिखा कि उसने पहली बार ऐसा फर्स्ट एसी दरवाजा देखा है जो सीधे नरक के दरवाजों की ओर खुलता है. उसका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बिना आगे देखे यह दरवाजा खोल दे तो वह सीधे ट्रेन से बाहर गिर सकता है. यह बात इस डिजाइन की खतरनाक हकीकत को सामने लाती है, जहां एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती थी.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी गेमिंग वाले से कैसे प्यार कर बैठी जर्मन की डॉक्टर? शादी के लिए आई गांव! बोली- पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी...

Add Zee News as a Preferred Source

क्या रेलवे ने इस खतरे को गंभीरता से लिया?

इस पोस्ट के वायरल होते ही रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी RCF Kapurthala ने इस मामले को संज्ञान में लिया. उन्होंने माना कि यह डिजाइन यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है. अपने आधिकारिक बयान में RCF ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

 

 

RCF कपूरथला ने साफ किया कि यह सुधार केवल आने वाले नए कोचों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पहले से चल रहे फर्स्ट एसी कोचों में भी यह बदलाव किया जाएगा. इसका मतलब है कि रेलवे ने पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, ताकि भविष्य में किसी यात्री की जान खतरे में न पड़े. एक आम यात्री द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है. अगर यह वीडियो सामने नहीं आता तो शायद यह खामी लंबे समय तक नजरअंदाज होती रहती.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

खत्म होने वाली थी नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी..
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी..
गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; सूर्यास्त्र, अमोघ ने खींचा सबका ध्यान
77th Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; सूर्यास्त्र, अमोघ ने खींचा सबका ध्यान
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
26 January parade
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
Bhairav battalion
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: कर्तव्य पथ पर राफेल-सुखोई, मिग 29 जगुआर के साथ दहाड़ रहा नया भारत, तस्वीरें और वीडियो देख फटेगा दुश्मन का कलेजा
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: कर्तव्य पथ पर राफेल-सुखोई, मिग 29 जगुआर के साथ दहाड़ रहा नया भारत, तस्वीरें और वीडियो देख फटेगा दुश्मन का कलेजा
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे