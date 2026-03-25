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Hindi Newsजरा हटकेसाल में सिर्फ 2 बार खुलता है भारत का ये रहस्यमयी स्टेशन, आखिर क्यों यहां कभी नहीं रुकती कोई ट्रेन?

साल में सिर्फ 2 बार खुलता है भारत का ये रहस्यमयी स्टेशन, आखिर क्यों यहां कभी नहीं रुकती कोई ट्रेन?

Indian Railway Station: पंजाब का हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन एक ऐसा अनोखा स्टेशन है, जहां रोजाना ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती. यहां साल में सिर्फ दो बार ही ट्रेन आती है, जो इसे भारत के सबसे अलग रेलवे स्टेशनों में शामिल करता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:31 AM IST
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साल में सिर्फ 2 बार खुलता है भारत का ये रहस्यमयी स्टेशन, आखिर क्यों यहां कभी नहीं रुकती कोई ट्रेन?

Hussainiwala Railway Station: पंजाब का हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन एक ऐसा अनोखा स्टेशन है, जहां रोजाना ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती. यहां साल में सिर्फ दो बार ही ट्रेन आती है, जो इसे भारत के सबसे अलग रेलवे स्टेशनों में शामिल करता है. इस खासियत को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है. यह स्टेशन पंजाब के फिरोजपुर और हुसैनीवाला बॉर्डर के बीच स्थित है. यह रेलवे लाइन का आखिरी पड़ाव है, यानी यहां से आगे ट्रेन नहीं जाती. यह जगह ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह भारत-पाक सीमा के बेहद करीब है.

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क्या खास दिनों पर ही चलती है यह ट्रेन?

इस स्टेशन पर साल में सिर्फ दो खास मौकों पर ट्रेन चलती है. पहला मौका होता है भगत सिंह शहीद दिवस यानी 23 मार्च, जब शहीद भगत सिंह को याद किया जाता है. दूसरा मौका होता है वैसाखी यानी 13 अप्रैल. इन दोनों दिनों पर ही फीरोजपुर कैंट से यहां तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है. वीडियो में दिखाया गया है कि यह स्टेशन वास्तव में रेलवे ट्रैक का अंतिम बिंदु है. यहां पहुंचने के बाद ट्रेन वापस उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि इसके आगे कोई रेल लाइन नहीं है. इस वजह से यह स्टेशन न सिर्फ अनोखा है, बल्कि रेलवे मैप पर एक खास पहचान भी रखता है.

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क्या लोगों ने नाम बदलने की मांग क्यों उठाई?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई लोगों ने सुझाव दिया कि इस स्टेशन का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए. उनका मानना है कि इस ऐतिहासिक जगह को शहीद के नाम से जोड़ना ज्यादा सम्मानजनक होगा. कुछ यूजर्स ने गर्व जताया कि वे फीरोजपुर से हैं और इस जगह को करीब से जानते हैं. वहीं कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. यह स्टेशन भले ही साल में सिर्फ दो बार ट्रेन देखता हो, लेकिन अब यह इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बन गया है और लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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