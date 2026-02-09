भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

Advertisement
Indian Railways: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेनों के आगे एक खास मेटल प्लेट लगाने की नई तकनीक शुरू की है जो पटरी पर पड़े पत्थर और छोटे अवरोध पहले ही हटा देती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:30 AM IST
Indian Railways Train Safety: भारतीय रेलवे ने ट्रैक और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी को अपनाया है जिसमें ट्रेनों के आगे एक खास तरह की मेटल प्लेट लगाई जा रही है. यह प्लेट इंजन के सबसे आगे फिट की जाती है ताकि जब ट्रेन आगे बढ़े तो पटरी पर मौजूद छोटे पत्थर, गिट्टी या अन्य हल्के अवरोध पहले ही हट जाएं और पहियों तक न पहुंचें. रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी साबित होगी जहां पटरियों पर अक्सर बाहरी चीजें आ जाती हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: जीते 49 करोड़ और फिर आधे पैसे दोस्त को दे दिए! जानें रातोंरात कैसे बना करोड़पति?

यह प्लेट कैसे काम करती है?

यह मेटल प्लेट ट्रेन के सामने एक ढाल की तरह काम करती है जो पटरी पर पड़े छोटे अवरोधों को धक्का देकर साइड में कर देती है. जब ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ती है तब यही छोटे पत्थर या मलबा पहियों में फंसकर ट्रैक डैमेज या डिरेलमेंट जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं. यह प्लेट उन चीजों को पहले ही हटा देती है जिससे इंजन और डिब्बों पर सीधा असर नहीं पड़ता. रेलवे का मानना है कि यह मैकेनिज्म मैकेनिकल फेल्योर की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम कर सकता है.

यात्रियों के लिए क्यों जरूरी?

भारत जैसे बड़े रेल नेटवर्क में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं और छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है. कई बार जानबूझकर या गलती से ट्रैक पर पत्थर या अन्य चीजें रख दी जाती हैं जिससे ट्रेन को नुकसान हो सकता है. नई मेटल प्लेट इस तरह के खतरों को पहले ही खत्म कर देती है और यात्रियों की जान को सुरक्षित रखने में मदद करती है. यह एक प्रिवेंटिव सेफ्टी सिस्टम की तरह काम करता है जो खतरा पैदा होने से पहले ही उसे रोक देता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: इंसान ही नहीं, अब कुत्ते भी ढूंढ रहे हैं नौकरी? मिलिए बेंगलुरु के 'Drogo' से जिसकी प्रोफाइल हो रही है वायरल

रेलवे को इससे क्या फायदा होगा?

इस नई व्यवस्था से रेलवे को ट्रैक मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है. जब पटरियों पर कम नुकसान होगा तो रिपेयर और ब्रेकडाउन की घटनाएं भी घटेंगी. इससे ट्रेनों की टाइमिंग भी सुधरेगी और ऑपरेशन ज्यादा स्मूद होगा. इसके साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका कम होने से रेलवे की सुरक्षा छवि भी मजबूत होगी, जो यात्रियों के भरोसे को और बढ़ाएगी.

क्या यह हर ट्रेन में लगेगी?

शुरुआत में यह मेटल प्लेट चुनिंदा ट्रेनों और संवेदनशील रूट्स पर लगाई जा रही है जहां ट्रैक पर अवरोध की घटनाएं ज्यादा होती हैं. अगर यह तकनीक सफल रहती है तो भविष्य में इसे और ज्यादा ट्रेनों में लागू किया जा सकता है. रेलवे का लक्ष्य है कि इस तरह की नई तकनीकों के जरिए पूरे नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाए ताकि यात्रियों को हर सफर में अधिक सुरक्षा महसूस हो.

