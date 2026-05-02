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Hindi Newsजरा हटकेजब ट्रेन में सो रहे होते हैं यात्री तो रातभर क्या करते हैं लोको पायलट? जानें रेलवे का वो सीक्रेट नियम

जब ट्रेन में सो रहे होते हैं यात्री तो रातभर क्या करते हैं लोको पायलट? जानें रेलवे का वो सीक्रेट नियम

क्या आप जानते हैं कि जब आप ट्रेन में गहरी नींद सो रहे होते हैं, तब इंजन में लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट आपस में क्या बातें करते हैं? जानिए रेलवे की उस 'सिग्नल कॉलिंग' तकनीक के बारे में जो रेल यात्रा को सुरक्षित बनाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 03, 2026, 05:58 AM IST
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जब ट्रेन में सो रहे होते हैं यात्री तो रातभर क्या करते हैं लोको पायलट? जानें रेलवे का वो सीक्रेट नियम

रात का सन्नाटा है. ट्रेन की पटरियों से टकराने वाली 'धप-धप' की आवाज आपको लोरी सुना रही है. आप अपनी बर्थ पर चादर ओढ़कर सो चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के उस लोहे के इंजन के भीतर क्या हो रहा है? वहां दो लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं है. वे आपस में लगातार बातें कर रहे हैं. उनकी ये बातें कोई साधारण गपशप नहीं, बल्कि आपके जीवन की डोर है.

इंजन के अंदर की वो 'गुप्त' बातचीत

ट्रेन के इंजन में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के बीच होने वाली बातचीत को 'सिग्नल कॉलिंग' कहा जाता है. जब ट्रेन 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई निकलती है, तो सामने आने वाले हर सिग्नल को पायलट जोर से बोलता है. जैसे ही उसे कोई सिग्नल दिखता है, वह चिल्लाकर कहता है- "सिग्नल नंबर 1050, ग्रीन". बगल में बैठा असिस्टेंट पायलट तुरंत उसे दोहराता है और पुष्टि करता है. यह सिलसिला पूरी रात, हर 500 मीटर या एक किलोमीटर पर चलता रहता है.

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क्यों जरूरी है ये शोर?

पूर्व रेलवे अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार, यह प्रक्रिया मानवीय भूल को शून्य करने के लिए अपनाई जाती है. रात के अंधेरे में थकावट या भ्रम के कारण कोई गलत फैसला न हो जाए, इसलिए दोनों का एक ही सिग्नल को देखना और बोलना अनिवार्य है. अगर लोको पायलट को कुछ दिखने में चूक हो जाए, तो असिस्टेंट उसे तुरंत टोक देता है. यह दो सेकंड का संवाद ही एक सुरक्षित सफर और बड़े हादसे के बीच की दीवार है.

सफर से पहले की तैयारी

ट्रेन शुरू होने से पहले ही लोको पायलट का काम शुरू हो जाता है. उनके पास एक विस्तृत 'रूट चार्ट' होता है. इसमें लिखा होता है कि कहां ट्रैक मुड़ेगा, कहां ढलान है और कहां पटरी पर मरम्मत का काम चल रहा है. जब आप अपनी सीट ढूंढ रहे होते हैं, तब पायलट अगले 500 किलोमीटर के हर मोड़ और हर स्पीड लिमिट को अपने दिमाग में बैठा चुका होता है.

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कोई ब्रेक नहीं, कोई ऑटोपायलट नहीं

हवाई जहाज में ऑटोपायलट होता है, लेकिन भारतीय रेल पूरी तरह से इन दो इंसानों के कंधों पर टिकी है. काटपाडी से जोलारपेट्टई के बीच जब पूरी ट्रेन खामोश होती है, तब इंजन के अंदर का तनाव अपने चरम पर होता है. वहां कोई ब्रेक नहीं मिलता और न ही ध्यान भटकने की इजाजत होती है. आपकी आरामदायक नींद दरअसल उनकी 'नींद न आने' की तपस्या का परिणाम है.

ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखने वाले सिग्नल केवल लाल या हरे बल्ब नहीं हैं. वे पायलट के लिए जानकारी की एक अविरल धारा हैं. स्टेशन के पास ये सिग्नल हर 200 मीटर पर होते हैं, जिसका मतलब है कि पायलट को हर कुछ सेकंड में एक नया फैसला लेना होता है. अगली बार जब आप ट्रेन में सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचें, तो याद रखिएगा कि इंजन के उस छोटे से केबिन में दो लोग रात भर सिर्फ इसलिए जागते रहे ताकि आप चैन से सो सकें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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