ट्रेन के फर्श पर नहाते हुए ये लड़का बनाने लगा Reel, वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे ने यूं लगाई फटकार!

Bathing In Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक ट्रेन के कोच के अंदर खुलेआम नहाते हुए दिखा. यह नजारा किसी रेलवे स्टेशन या गांव का नहीं, बल्कि कोच के टॉयलेट के पास का था. युवक सिर्फ अंडरवियर में एक बाल्टी और मग के साथ नहा रहा था, जबकि दूसरा यात्री इस अजीबोगरीब हरकत को कैमरे में कैद कर रहा था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

लोगों ने इस वीडियो पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक और सिविक सेंस की कमी बताया. लोगों ने लिखा कि वायरल होने की चाह में लोग अब हदें पार कर रहे हैं. वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर ‘WokePandemic’ नामक अकाउंट से शेयर किया गया और इसे 2.6 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. जैसे ही मामला नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के ध्यान में आया, तुरंत जांच शुरू की गई. रेलवे ने बताया कि युवक की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. युवक ने खुद कबूल किया कि उसने यह सब सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए किया था.

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन में नहाने का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। इस व्यक्ति द्वारा रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने के लिये ऐसा कार्य करने की बात स्वीकार की गयी है। आरपीएफ द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरुध्द विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर… https://t.co/eZ9akMmqOF — North Central Railway (@CPRONCR) November 9, 2025

घटना कहां हुई और क्या कहा रेलवे ने?

यह घटना झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर हुई. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए यात्रियों से अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हों, जो दूसरों के लिए असुविधा और शर्मिंदगी का कारण बनती हैं. इंटरनेट यूजर्स ने लिखा कि जब ट्रेन या स्टेशन गंदा दिखता है तो लोग सरकार को दोष देते हैं, लेकिन असल में गंदगी फैलाने वाले हम खुद हैं.

एक यूजर ने कहा, “लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, यहां तक कि जुर्माना या एफआईआर भी उन्हें नहीं रोक सकती.” एक ने लिखा, "कंटेंट क्रिएशन की दौड़ में लोग नैतिकता और मर्यादा भूलते जा रहे हैं. वायरल होने की चाह ने अब सार्वजनिक जगहों को भी शर्मसार करने का नया ट्रेंड बना दिया है."