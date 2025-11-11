Advertisement
ट्रेन के फर्श पर नहाते हुए ये लड़का बनाने लगा Reel, वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे ने यूं लगाई फटकार!

Indian Railways: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक को ट्रेन के अंदर नहाते हुए देखा गया. वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी कि ‘वायरल होने की भूख’ आखिर इंसान को कहां तक ले जा सकती है. रेलवे ने आरोपी की पहचान कर उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Nov 11, 2025
ट्रेन के फर्श पर नहाते हुए ये लड़का बनाने लगा Reel, वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे ने यूं लगाई फटकार!

Bathing In Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक ट्रेन के कोच के अंदर खुलेआम नहाते हुए दिखा. यह नजारा किसी रेलवे स्टेशन या गांव का नहीं, बल्कि कोच के टॉयलेट के पास का था. युवक सिर्फ अंडरवियर में एक बाल्टी और मग के साथ नहा रहा था, जबकि दूसरा यात्री इस अजीबोगरीब हरकत को कैमरे में कैद कर रहा था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

लोगों ने इस वीडियो पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक और सिविक सेंस की कमी बताया. लोगों ने लिखा कि वायरल होने की चाह में लोग अब हदें पार कर रहे हैं. वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर ‘WokePandemic’ नामक अकाउंट से शेयर किया गया और इसे 2.6 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. जैसे ही मामला नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के ध्यान में आया, तुरंत जांच शुरू की गई. रेलवे ने बताया कि युवक की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. युवक ने खुद कबूल किया कि उसने यह सब सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए किया था.

 

 

घटना कहां हुई और क्या कहा रेलवे ने?

यह घटना झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर हुई. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए यात्रियों से अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हों, जो दूसरों के लिए असुविधा और शर्मिंदगी का कारण बनती हैं. इंटरनेट यूजर्स ने लिखा कि जब ट्रेन या स्टेशन गंदा दिखता है तो लोग सरकार को दोष देते हैं, लेकिन असल में गंदगी फैलाने वाले हम खुद हैं. 

एक यूजर ने कहा, “लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, यहां तक कि जुर्माना या एफआईआर भी उन्हें नहीं रोक सकती.”  एक ने लिखा, "कंटेंट क्रिएशन की दौड़ में लोग नैतिकता और मर्यादा भूलते जा रहे हैं. वायरल होने की चाह ने अब सार्वजनिक जगहों को भी शर्मसार करने का नया ट्रेंड बना दिया है."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

