90 के दशक का वो स्वाद जिसे आज भी तरसती है जीभ! रेलवे के मेन्यू में शामिल थीं ये 5 आइकॉनिक डिशेज

90 के दशक की ट्रेन यात्रा आज के मुकाबले धीमी जरूर थी, लेकिन उसका अपना ही मज़ा था. न मोबाइल ऐप थे, न ऑनलाइन फूड ऑर्डर. सीट पर बैठते ही यात्री खिड़की से बाहर देखते, सहयात्रियों से बातें करते और सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे खाने का. जैसे ही पैंट्री कार से आती खुशबू डिब्बे में फैलती, सफर और भी खास हो जाता. उस दौर में खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि पूरी यात्रा का अहम हिस्सा होता था. स्टील की थाली, मोटे गिलास में चाय और स्टेशन पर दौड़ते-भागते खरीदे स्नैक्स ये सब मिलकर रेलवे के उस सुनहरे दौर की तस्वीर बनाते हैं, जिसकी कमी आज भी महसूस होती है.

हर ज़ोन का अपना स्वाद

90 के दशक में रेलवे में कोई एक सेंट्रल कैटरिंग सिस्टम नहीं था. हर रेलवे ज़ोन अपने हिसाब से खाने का इंतज़ाम करता था. कहीं पैंट्री कार में खाना बनता था, तो कहीं बड़े स्टेशनों के रिफ्रेशमेंट रूम से सप्लाई होती थी. कई रूट्स पर प्राइवेट ठेकेदार भी काम करते थे. इसी वजह से एक ही ट्रेन में सफर करते हुए अलग-अलग राज्यों में मेन्यू बदल जाता था. यही विविधता यात्रियों को पसंद आती थी. खाना साधारण होता था, लेकिन हर रूट की अपनी पहचान होती थी, जो सफर को और यादगार बना देती थी.

हर सफर की जान

ट्रेनों में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और आम खाना शाकाहारी थाली हुआ करती थी. इसमें चावल या रोटी, पीली दाल, एक साधारण सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार जरूर होता था. ये खाना चलते ट्रेन में बनाना और दोबारा गरम करना आसान था. लंबे रूट्स पर कभी-कभी पुलाव या खिचड़ी भी परोसी जाती थी. स्वाद भले ही सिंपल हो, लेकिन ये खाना पेट भर देता था और आसानी से पच भी जाता था. यही वजह थी कि ज़्यादातर यात्री इसी थाली पर भरोसा करते थे.

नाश्ते में झलकता था इलाके का स्वाद

सुबह का नाश्ता ट्रेन के रूट पर निर्भर करता था. उत्तर भारत की ओर चलने वाली ट्रेनों में आलू पराठा और दही आम था. दक्षिण भारत के रूट्स पर इडली, उपमा या पोंगल मिल जाता था. ब्रेड-बटर लगभग हर ज़ोन में उपलब्ध रहता था. इन नाश्तों से यात्रियों को उस इलाके के खाने की हल्की-सी झलक मिल जाती थी. सफर की शुरुआत ही स्थानीय स्वाद के साथ होती थी, जो आज भी लोगों को याद है.

स्टेशन पर मिलते थे झटपट वाले मज़ेदार स्नैक्स

जैसे ही ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर रुकती, डिब्बे में चहल-पहल बढ़ जाती. वेंडर समोसे, कचौड़ी और कटलेट लेकर अंदर आते. बड़े जंक्शन पर यात्री जल्दी-जल्दी प्लेटफॉर्म से पकौड़े या वड़े अखबार में लपेटकर खरीद लाते. ट्रेन के छूटने की हड़बड़ी में लिया गया ये खाना सफर का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता था. आज भी लोग इन प्लेटफॉर्म स्नैक्स को बड़े चाव से याद करते हैं.

सीमित नॉनवेज, सादे मिठाई और पानी की जुगाड़

नॉनवेज ऑप्शन कम होते थे. नाश्ते में ऑमलेट आम था, जबकि कुछ ट्रेनों में अंडा करी या चुनिंदा रूट्स पर चिकन करी भी मिल जाती थी. मटन ज़्यादातर स्टेशन कैंटीन तक सीमित रहता था. मिठाइयों में सोहन पापड़ी, गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू लोकप्रिय थे. पैकेज्ड पानी आम नहीं था, इसलिए लोग घर से बोतल लाते या स्टेशन पर नल से पानी भरते थे. सीमित विकल्पों के बावजूद, उस दौर का खाना आज भी दिल के करीब है.