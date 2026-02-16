सावधान! अगर आप भी जा रहे हैं 3rd AC में, तो यह खबर देख लीजिए; कहीं आपके साथ भी न हो जाए ऐसा

Indian Railways AC Train Travel: एक यात्री ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उसने थर्ड एसी कन्फर्म टिकट बुक कराए थे, फिर भी उसे पांच घंटे तक अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठना पड़ा. यह मामला रेडिट के r/Indianrailways फोरम पर सामने आया, जहां उसने लिखा कि उसने आराम के लिए पैसे दिए थे, न कि भीड़ और परेशानी झेलने के लिए. पोस्ट का टाइटल ही इस ‘को-ऑपरेट कल्चर’ पर तीखा हमला था.

सफर कहां से कहां था?

यात्री और उसकी पत्नी ने पश्चिम एक्सप्रेस में सूरत से दाहोद तक करीब 300 किलोमीटर का सफर बुक किया था. सफर छोटा होने की वजह से उन्होंने अपनी दो बेटियों के लिए अलग बर्थ नहीं ली थी. उन्हें लगा कि एसी कोच में आराम से सीट मिल जाएगी, लेकिन कोच में चढ़ते ही उनकी उम्मीदें टूट गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

कोच में क्या हुआ?

पोस्ट के मुताबिक, कोच पहले से ही आठ लोगों के एक बड़े ग्रुप से भरा हुआ था. उनके पास सिर्फ दो कन्फर्म टिकट थे, लेकिन वे शादी से लौट रहे थे और उनके पास करीब 25 से ज्यादा सामान के बैग थे. उन्होंने सीट के नीचे और आसपास हर जगह सामान भर दिया और बाकी यात्रियों से बार-बार ‘प्लीज को-ऑपरेट’ कहकर जगह मांगते रहे. इससे पूरे कोच में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

यात्री को क्यों झेलनी पड़ी परेशानी?

इतनी भीड़ और सामान की वजह से यात्री को अपनी बेटियों को गोद में बैठाकर सफर करना पड़ा. उसने कहा कि उसने अपने परिवार की सुविधा के लिए पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी उसे पूरे पांच घंटे तक यही हाल झेलना पड़ा. यह अनुभव उसके लिए सामान्य डिब्बे जैसा ही बन गया, जबकि उसने एसी क्लास का टिकट लिया था. यात्री का दावा है कि टिकट चेकर यानी टीटीई ने पूरी स्थिति देखी, लेकिन कुछ भी नहीं किया. इससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई. उसने सवाल उठाया कि अगर नियम लागू ही नहीं होते तो लोग एसी क्लास का टिकट क्यों लें. यह लापरवाही उसकी नजर में सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी.

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया आई?

इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने यात्री का सपोर्ट किया. कुछ ने कहा कि इसी वजह से लोग सिस्टम पर भरोसा खो रहे हैं. वहीं कई लोगों ने सुझाव दिया कि उसे तुरंत RailMadad ऐप या रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी. इस बहस ने एक बार फिर इंडियन रेलवे में भीड़ और नियमों के ढीले पालन का मुद्दा उठा दिया.