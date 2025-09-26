Advertisement
चड्ढी-बनियान सुखाने के लिए यात्री ने चलती ट्रेन में किया ऐसा काम, तस्वीर देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

भारतीय रेल के एक यात्री ने ट्रेन की अपर बर्थ को कपड़े सुखाने की जगह बना दिया. यह अनोखा नज़ारा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जहाँ लोगों ने सिविक सेंस और पब्लिक एटिकेट पर सवाल उठाए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:38 PM IST
भारतीय रेल में सफर करते समय अक्सर यात्री अलग-अलग नज़ारे देखते हैं, लेकिन इस बार एक यात्री ने अपर बर्थ की यूटिलिटी रैक को कपड़े सुखाने की जगह बना दिया. इस अजीबोगरीब दृश्य की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इसे लेकर खूब चर्चा की.

किसने साझा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर?

यह तस्वीर Reddit पर r/IndianCivicFails नामक सबरेडिट में पोस्ट की गई. तस्वीर में ट्रेन की अपर बर्थ पर कपड़े टंगे दिख रहे थे, जिसके साथ लिखा गया—“Only in Indian Railways.” पोस्ट करने वाले यूज़र ने मजाक में लिखा कि भले ही उन्हें AC कोच में सीट नहीं मिली, लेकिन मैसूर-जयपुर एक्सप्रेस में ‘फ्री लॉन्ड्री सर्विस’ का नज़ारा जरूर मिल गया.

सोशल मीडिया पर क्यों हुई इतनी बहस?

इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाकिया कमेंट्स भी किए और गंभीर प्रतिक्रियाएं भी दीं. कुछ ने कहा कि अपर बर्थ अब सामान रखने के अलावा हर काम के लिए इस्तेमाल होती है. वहीं, कई यूज़र्स ने इसे खराब आदत और सिविक सेंस की कमी बताया.

 

क्या यह सिर्फ मजाक है या गंभीर मुद्दा?

कई यूज़र्स ने इस पर व्यंग्य किया कि यात्री को कहना चाहिए कि “मुझे तुम्हारे कपड़े अपनी साइड पर नहीं देखने.” जबकि कुछ लोगों ने इसे सामाजिक शिष्टाचार की कमी का उदाहरण बताया. उनका कहना था कि ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हर यात्री को दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए.

क्या सिविक सेंस सिर्फ भारत में ही गायब है?

एक यूजर ने लिखा, “कई लोग विदेश में भी सिविक सेंस को फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह का नज़ारा सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है.” यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि छोटे-छोटे व्यवहार समाज की छवि को प्रभावित करते हैं.

क्या जिम्मेदारी से ही सफर सुखद हो सकता है?

इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी कि साझा सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे होना चाहिए. कई यूज़र्स का मानना था कि अगर यात्री छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो ट्रेन यात्रा सभी के लिए सुखद और आरामदायक हो सकती है. आखिरकार, सिविक सेंस ही किसी भी समाज की असली पहचान है.

